Het winnende cocktailrecept van Thomas Timmermans, de beste barman van België TVM

03 juli 2019

17u09 0 Nina kookt Thomas Timmermans, barman bij Belroy’s Bijou in Antwerpen, heeft de finale van de Belgische Diageo World Class gewonnen en mag zich een jaar lang de beste bartender van ons land noemen. In september reist hij af naar Glasglow om zich te kwalificeren voor de wereldfinale.

Net als vorig jaar, stond ook deze keer de finale in het teken van duurzaamheid. Zo moesten de barmannen tijdens de Bee Conscious-proef een concept bedenken rond het behouden van bijen in hun eigen regio waarbij een cocktail op basis van Ketel One vodka gecreëerd werd. Ook snelheid was een belangrijke parameter dit jaar, want de finalisten kregen slechts 7 minuten om 6 cocktails te maken.

De jury bestond dit jaar uit Charlotte Halsius (Diageo Reserve Brand Ambassador), Fjalar Goud (Isaac Company & former World Class Western Europe winnaar ‘12) en Ingmar Voerman (Bar Industry Journalist). Zij beoordeelden de kandidaten op techniek, presentatie, creativiteit, smaak en balans. In de Belgische finale nam Timmermans het op tegen Ruben Patoor van Cafe Theatre in Gent en Sofian Vlaminck van Cocktails at Nine in Antwerpen.

Het winnende recept

Timmermans won uiteindelijk met een cocktail genaamd “The Bee Sanctuary”. Met ons deelt hij zowel zijn winnend recept als de ‘huisversie’ die gemakkelijk na te maken is:

- 40 ml vodka

- 50 ml lavender honey cordial

- 60 ml beepollen honey jun

- 6 drops propolis oil

De huisversie

- 40 ml vodka

- 25 ml lavender honey syrup

- 25 ml lemon juice

- 60 ml beepollen tea