Het vervelendste klusje van de zomer: zo maak je je barbecue het best schoon Renske Baars Nele Annemans

27 juni 2019

08u55

Bron: AD.nl 0 Nina kookt Met de huidige zonnige avonden zijn het ideale omstandigheden voor een barbecue. Enig minpuntje zijn de restjes van het vorige vleesfeest die nog aan de rooster hangen. Wat te doen? Enkele experts geven hun beste tips.

Heb je al eens geprobeerd het aangekoekt vet en de verbrande resten met wat staalwol en zeep van je barbecuerooster te verwijderen? Inderdaad, leuk is anders en je bent er lang mee bezig voordat je echt resultaat hebt. Dat kan beter.



Barbecue-chef Koos van Essen staat bijna dagelijks boven een rooster met kolen. Tussen het snijden van de groenten en vlees door legt hij uit dat het belangrijk is om de barbecue goed schoon te maken. “Je wilt op je vlees natuurlijk wel mooie strepen hebben, maar die moeten van de grill komen en niet van het roet.”

Bovendien kan er schimmel aan de binnenkant van je rooster komen en daar zit je niet op te wachten als je van plan bent om er vlees en groente op te leggen. “Zeker als je de barbecue voor het eerst na de winter naar buiten haalt, moet je even de tijd nemen om het schoon te maken.”

300 graden Celsius

Chef Wido Zembsch heeft als tip om de oude kolen dooreen te schudden en het stof met een stofzuiger op te ruimen. “Heel simpel en het is zo geklaard.” Het beste is volgens hem om een vies rooster schoon te branden op 300 graden Celsius. “Dan is alles wat eerst aan het roestvrij staal vastkleefde in één keer weg.” Ook eten-journalist Gerrit-Jan Groothedde prefereert deze methode. “Het rooster is natuurlijk een telkens weer terugkerende ellende”, weet hij uit ervaring. “Opstoken, heet laten worden en dan even met een stukje staalwol erover en al het vuil komt er zó van af!”



De pech is alleen dat professionele barbecuers hun vuurtje wel zo hoog op stoken, maar dat de gemiddelde huis-tuin- en-keukenchef daar geen geduld voor heeft. Van Essen heeft ook weleens gehoord dat een rooster na het bbq'en in het gras wordt gegooid. Dé tip voor iemand die echt heel lui is, knipoogt de grill-chef. “Niet te heet natuurlijk, want dan heb je een schroeiplek. Maar het schijnt dat de dauw en het gras samen er voor zorgen dat alles er weer goed uitziet.”

Aardappel

Ook Liesbeth Verboven, schoonmaakdeskundige bij Het Poetsbureau en medeauteur van ‘De grote schoonmaakbijbel’ en ‘De poetsplanner’ heeft nog 2 tips. De eerste gebruik je voor je gaat barbecueën. “Laat eerst je barbecue goed heet worden en laat het rooster mee opwarmen. Snijd dan een aardappel door twee en prik een helft op een vork. Wrijf er dan mee op je rooster. De aardappel geeft zetmeel vrij wat zorgt voor een antiaanbaklaag. Na het barbecueën vergemakkelijkt dat laagje het schoonmaken.”

Heb je nog een ui over van je zomerse salade of een citroen van de verfrissende drankjes? Dan komen die nu goed van pas. “Snijd de ajuin of de citroen door de helft en wrijf het nog warme barbecuerooster aan alle kanten in. Het vuil zal zo loskomen en je kan het rooster daarna makkelijk afwassen in een sopje met afwasmiddel”, aldus Verboven.

Aan de aandachtige lezer die dit artikel al las: je kan natuurlijk ook eens een keertje skippen.