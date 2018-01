Nespresso Gesponsorde inhoud Het verhaal achter je dagelijkse kopje koffie Aangeboden door Nespresso

10u00 0 Nina kookt De koffie die je dagelijks drinkt, heeft niet alleen impact op jou: afhankelijk van de boon die je uitkiest, steun je een mooi initiatief.

Nespresso

Je drinkt…

… koffie uit Ethiopië

Welke soort? Nespresso Bukeela ka Ethiopia

Karakter: fris en bloemachtig met wilde toetsen van muskus en hout

Je helpt…

… de positie van de vrouw in de koffie-industrie te versterken

Nespresso

Probleem: in Ethiopië wordt 75% van het werk in de hele koffieketen door vrouwen uitgevoerd, terwijl slechts 43% van het inkomen naar hen gaat. Toch is hun bijdrage essentieel voor kleinschalige boerderijen en dus voor de koffie zelf.

Wat gebeurt er concreet? Nespresso werkt samen met non-profitorganisatie TechnoServe om vrouwen landbouwkunde en plantagebeheer aan te leren in landen zoals Ethiopië en Kenia. Zo worden vrouwen aangemoedigd om een leidinggevende rol te vervullen in koffiecoöperaties.

Resultaat… Intussen zijn er 79 lokale landbouwkundigen, waaronder 35% vrouwen, die meer dan 40.000 koffieboeren helpen om de beste landbouwmethode te implementeren. Zij geven trainingen over het plukken van koffie, bodembeheer en composteren, wat leidt tot betere koffie.

Je drinkt…

… koffie uit Colombia

Nespresso

Welke soort? Rosabaya de Colombia

Karakter: fruitig en evenwichtig met toetsen van rode vruchten en wijn

Je helpt…

… het pensioen van de Colombiaanse koffieboeren te garanderen

Probleem: de jonge generatie wordt niet meer warm van een carrière als koffieboer. Slechts een handvol boeren kunnen immers een pensioen opbouwen. De financiële onzekerheid van het boerenbestaan doet hen naar de stad trekken.

Wat gebeurt er concreet? Nespresso lanceerde samen met de regering een pensioenplan voor koffieboeren. Ze gingen met het Colombiaanse Ministerie van Tewerkstelling, de Aguadas Coffee Growers’ Cooperative en Fairtrade International in zee en startten in 2014 bij wijze van proef een pensioenprogramma op. De Colombiaanse regering legt 20% van wat de boeren investeren bij, Nespresso stak al meer dan 2,2 miljoen dollar in het programma.

Resultaat… Boeren kunnen zo vaak en zoveel sparen als ze willen, om zo een levenslang inkomen te garanderen. Ondertussen schreven meer dan 1.100 boeren zich in. Het geeft hen hoop te weten dat ze met pensioen kunnen gaan en dat ze straks zorgeloos van hun oude dag kunnen genieten. Hopelijk overtuigt deze pensioenregeling ook de jongeren dat koffie telen een mooie carrière kan zijn, zodat dit essentiële onderdeel van de Colombiaanse economie en cultuur niet verloren gaat.

Je drinkt…

… eender welke Nespresso-koffie

Je helpt…

… het leven van de koffieboeren te verbeteren én het milieu te beschermen

Nespresso

Probleem: je kan geen kwaliteitskoffie serveren en tegelijk mens en milieu negeren. De toekomst van onze grondstof – koffie dus – moet veiliggesteld worden en dat kan alleen maar door koffiebonen te produceren met de grootste zorg voor het milieu, de koffieboeren, hun gezinnen en de landbouwgemeenschappen.

Wat gebeurt er concreet? Nespresso ging in 2003 een samenwerking aan met Rainforest Alliance en de koffieboeren. Samen riepen ze het Nespresso AAA Sustainable Quality™-programma in het leven. Ze bundelden de koffie-expertise van Nespresso met de kennis van Rainforest Alliance over sociale en ecologische duurzaamheid en landbouwpraktijken die goed zijn voor mens én planeet. Concreet werken ze nauw samen met een uniek netwerk van ruim 350 landbouwkundigen die op het terrein werken en wonen, en die de boeren helpen om volgens de AAA-normen te werken. Daarnaast leiden Nespresso en Rainforest Alliance de boeren op, maken ze geld vrij en bieden ze technische hulp om de kwaliteit, duurzaamheid en productiviteit voortdurend te verbeteren.

Resultaat… Het leven en de toekomst van de boeren, hun gezinnen en hun gemeenschappen gingen er de voorbije jaren enorm op vooruit. Aanvankelijk namen zo'n 300 boeren deel aan het programma, intussen scharen zo'n 70.000 boeren uit 12 landen zich achter duurzame kwaliteit. Na al hun harde werk durven de boeren te dromen van een certificaat van Rainforest Alliance, boven op hun deelname aan het Nespresso AAA Sustainable Quality™-programma. Die combinatie maakt koffieboeren sterker via investeringen in infrastructuren voor de gemeenschap, de uitbetaling van premies voor koffie van topkwaliteit en het aanmoedigen van uitstekende landbouwpraktijken. Het extra geld dat ze via het Nespresso AAA Sustainable Quality™-programma verdienen, investeren ze in de plantages, in onderwijs voor hun kinderen en in een inkomen voor hun gezin en hun arbeiders.

Nespresso

Intussen is meer dan 80% van de Nespresso-koffie afkomstig van AAA-plantages, ruim 40% van de koffie komt van plantages met een Rainforest AllianceTM-certificaat.