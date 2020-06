Lekker van bij ons Gesponsorde inhoud Het ultieme Framily gerecht van Loïc: côte à l’os op de BBQ. Aangeboden door Lekker van bij ons

22 juni 2020

Chef Loïc van Impe zit middenin een verbouwing. Erger nog, hij zit tijdelijk zonder keuken. Daarom is outdoor cooking intussen zijn tweede natuur geworden. Wat is het allereerste dat hij in de tuin gaat klaarmaken voor zijn familie en vrienden die hij zo gemist heeft? “Een goeie Belgische côte à l’os op de barbecue!”, klinkt het overtuigd.

Loïc, vanwaar die liefde voor côte à l’os?

“Dat is een ding tussen mijn halfbroer en mij. Onze papa is kok en ook wij zijn allebei echte Bourgondiërs. Als mijn broer naar de slager gaat en een côte à l’os van 2 kilogram ziet, stuurt hij sowieso een foto of belt hij me op. Côte à l’os is ook hét stuk bij uitstek om klaar te maken op de barbecue, omdat het één groot stuk vlees is. Je moet geen 25 stukken vlees omdraaien, maar je kan dat ene stuk perfectioneren tot die buitenste bast er heerlijk krokant uitziet. Met zo één stuk vlees kan je tot wel tien mensen eten geven.”

En wat als je maar met z’n tweeën bent, bijvoorbeeld samen met je vriendin Ella?

“Een côte à l’os hoort groot te zijn. Dus als je er met twee zin in hebt, dan is dat uiteraard véél te veel. Ella en ik houden de overschot bij en snijden het de dag erna heel fijn op een broodje met een beetje rucola erbij à la rosbief, of we verwerken het in een salade. Doordat de cuisson saignant is kan je het zowel koud eten, flinterdun snijden als opwarmen.”

Hoe zorg jij ervoor dat ie perfect saignant gegaard is?

“Ik haal de côte à l’os op voorhand uit de koelkast en leg hem losjes afgedekt in een frisse, donkere ruimte. Daarna kruid ik hem overdadig met peper en zout. Je kan een dik stuk vlees onmogelijk vanbinnen kruiden, dus je moet de buitenkant stevig kruiden zodat de smaken zich kunnen verspreiden wanneer je hem opensnijdt. Dan stop ik hem 3 à 4 uur in de oven op 100°C zodat het vlees traag de kerntemperatuur kan bereiken van de cuisson die je wilt. Als je hem saignant wilt, is de kerntemperatuur 45° C. Daarvoor heb je een vleesthermometer nodig, maar dat is spotgoedkoop en moet je gewoon in huis hebben!

En dan op de barbecue?

“Yes! Van zodra de kerntemperatuur van de Côte à l’os 45°C is, kan je hem op de barbecue bakken! Maar je kan er ook voor kiezen om je oven van 100°C te verlagen naar 45°C en dan kan je bijvoorbeeld eerst rustig aperitieven tot je klaar bent om te bakken. Dan stook je je barbecue goed heet en leg je de côte à l’os heel kort op de grill zodat hij een donkerbruine krokante korst krijgt. Als je hem dan opensnijdt, heb je een flinterdunne korst en een uniforme saignant cuisson. Het werkt elke keer!”

Is dit het eerste wat je gaat klaarmaken als je weer vrienden en familie mag uitnodigen?

“Absoluut! Ik kook vooral om de reactie van mensen te zien wanneer ze genieten. Wanneer je tijdens een barbecue met kameraden opmerkt dat er even niets anders in de wereld bestaat dan die ervaring… Dat vind ik top! Ik probeer altijd te zorgen dat iedereen lust wat ik klaarmaak. Ik ga geen complexe of niche gerechten bereiden als er moeilijke eters bij zijn. Daarom is een côte à l’os van Belgisch witblauw ideaal.”

Staat er al een eerstvolgende date met vrienden of familie op de planning?

“We hebben al jarenlang een hechte vriendengroep met een tiental vrienden. We horen elkaar dagelijks, maar sinds de lockdown hebben we niet meer afgesproken. Van zodra alles achter de rug is, gaan we een echt zwijnenfeest organiseren en is dit sowieso het eerste wat er op de barbecue ligt!”

Heb je de smaak te pakken? Zo maak je côte à l’os à la Loïc!

INGREDIËNTEN VOOR 6 PERSONEN

Côte à l’os Belgisch witblauw (1,6 kg)

Zwarte peper

Zout

extra: vleesthermometer

ZO MAAK JE HET KLAAR

1. KRUIDEN: Kruid het rundsvlees stevig met peper en zout. Je kan het vlees tot een dag op voorhand kruiden en bewaren in de koelkast.

2. GAREN: Gaar het rundsvlees in de oven op 100°C gedurende 2 à 3 uur of totdat de kerntemperatuur van de côte à l’os 45°C bereikt voor een saignant cuisson (40°C voor bleu chaud en 50°C voor à point). Hiervoor gebruik je best een digitale vleesthermometer.

3. BAKKEN: Stook je barbecue snikheet. Dep ondertussen de traag gegaarde côte à l’os droog. Schroei het vlees zo kort mogelijk aan zodat het een mooie donkerbruine korst krijgt. Doe dit aan alle kanten. Zorg dat het bakken in het totaal niet meer dan 2 minuten duurt, want anders stijgt de temperatuur binnenin te hard.

4. SNIJDEN: Snijd de côte à l’os tegen de draad in plakjes van een halve centimeter en schik op een warme schotel om uit te delen. Smakelijk!