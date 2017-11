Hét recept voor minder stress: een Zweedse koffiepauze of fika Aangeboden door Dr. Oetker

07u00 0 Shutterstock Nina kookt Als de Scandinaviërs ergens goed in zijn, dan is het wel in gezelligheid creëren. De Denen leerden ons in 2016 ‘hygge’ kennen en de Zweden zorgen niet enkel voor een knusse leefruimte met Billy’s en Klippans, maar sporen ook aan om tijd te maken voor taart en koffie. Dit moet je weten over fika, de nieuwe trend overgewaaid uit Zweden.

De betekenis

Het woord fika stamt uit de 19e eeuw en is spreektaal voor kaffi, wat destijds het Zweedse woord voor koffie was. Maar ondertussen betekent fika meer dan dat. Nu verwijst het naar een koffiebreak. En dan bedoelen we niet een snelle babbel aan de koffieautomaat, maar een dagelijkse pauze waarbij je de tijd neemt om in een ontspannen setting, met een kop zwart goud en wat zoetigheid, gezellig te kletsen. In Zweden doet werkelijk iedereen aan fika, van student over ambtenaar tot gepensioneerde.

De voordelen

Minder stress

De Zweedse werknemers behoren tot de minst gestresseerde ter wereld. Een koffiepauze waarvoor je een tijdje het kantoorgebouw verlaat, zorgt ervoor dat je het werk even vergeet én je een band schept met de collega’s. En dat zorgt voor minder stress.

Productiever

Studies hebben aangetoond dat werknemers die af en toe een break nemen, helemaal niet minder werk verzetten. In tegendeel, na zo’n gezellige pauze ben je productiever en werk je efficiënter.

Creatiever

Ook je creativiteit verhoogt door even een adempauze te nemen. Dat komt doordat je brein rust krijgt en je op een vrijere manier met je collega’s in interactie gaat.

Quality time

Een fika doe je niet enkel tijdens de werkuren maar ook op vrije momenten met familie en vrienden. Het is dé manier om gezellig bij te praten, in een knusse koffiebar of in iemands woonkamer. Zolang de sfeer maar ontspannen is en koffie en zoetigheid aanwezig zijn.

Koffie en taart

De koffie kan in alle soorten en wat het gebak betreft, houden de Zweden vooral van kanelbullar, of kaneelbroodjes. Maar vervang de koffie gerust door thee en de kaneelrollen door een gebak naar keuze. Fika draait vooral om time out en catching up.





Bake the world a better place! Maak een gebak voor die ene persoon met wie jij dringend van fika moet doen en wie weet win je een bakpakket of keukenrobot.

Nog wat inspiratie nodig? Bekijk de video hieronder (appelcake met chocofantasie!) of check het recept hier en doe zeker mee aan de wedstrijd op www.bakketting.be.