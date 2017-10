Het perfecte herfstgerecht: pannenkoeken van pompoen ND

16u02

Bron: PureWow 11 thinkstock Nina kookt Zei er iemand pannenkoeken? Onze aandacht is gewekt. Voeg er als extra herfstig ingrediënt "pompoen" aan toe, en je hebt meteen een excuus om het op het menu te zetten (want: groenten). Heerlijk als herfstig ontbijt op zondag of als vieruurtje en ook nog eens heel simpel om te maken.

Eén van de troeven van de herfst is de pompoen, die je op duizend en één manieren kan klaarmaken. Wedden dat je nog geen pompoenpannenkoeken gemaakt het? Zo begin je eraan.

Ingrediënten:

- 1 + 1/4 kop bloem

- 1/4 kop bruine suiker

- 2 theelepels bakpoeder

- 1/2 theelepel kaneel

- 1/4 theelepel nootmuskaat

- 1 ei

- 1 kop (karne)melk

- 1/2 kop gepureerde pompoen

- 1 eetlepel plantaardige olie

- 1 theelepel vanille

- vetstof

Zo maak je het:

- Meng de bloem, suiker, bakpoeder, kaneel en nootmuskaat in een kom

- Breek in een aparte kom het ei en voeg er de (karne)melk, pompoen, plantaardige olie en vanille aan toe

- Meng de droge met de natte ingrediënten tot er een homogene massa ontstaat

- Laat vetstof in een koekenpan smelten en verspreid het deeg over de pan. Draai de pannenkoek om als er zich bubbels vormen in het midden van de pannenkoek

- Serveer met siroop en boter, of andere ingrediënten naar keuze