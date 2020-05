Het is vandaag ... hamburgerdag: drie chefs serveren hun allerlekkerste recepten Liesbeth De Corte

28 mei 2020

Vandaag is het de Internationale Hamburgerdag. Hoe kan je die het best bieren? Met een smakelijke burger, natuurlijk. VTM-huiskok Loïc Van Impe, foodstylist Sonja Peeters en televisiekok Jeroen Meus delen alvast enkele superlekkere recepten. Veggie, met vis of een dikke laag kaas: er is voor iedereen wat wils.

Ter ere van de Internationale Hamburgerdag lanceerde maaltijdbezorger Deliveroo een rondvraag bij z’n klanten. Wat blijkt? De hamburger met rundvlees is nog steeds de grote favoriet, al merkt de organisatie dat het aantal bestellingen met kip flink toeneemt. Geen grote verrassing: de meerderheid van de mensen (63 procent) eet het liefst frietjes bij z’n hamburger.

Nood aan inspiratie om zelf een burger te bereiden? We helpen je een handje.



Ingrediënten voor 2 personen

• 6 vastkokende aardappelen

• 1 tl paprikapoeder

• 1 tl lookpoeder

• 2 eieren

• witte wijnazijn

• 1 el mosterd

• 20 cl koolzaadolie

• 1 zoete ui

• 1 el kappertjes

• 2 zoetzure augurken

• 1 el ketchup

• 400 g rundsgehakt

• 3 plakjes cheddarkaas

• 2 hamburgerbroodjes

• ijsbergsla

Bereiding

1. Snijd de aardappelen in maantjes.

2. Kruid met 1 tl paprikapoeder, 1 tl lookpoeder, peper en zout.

3. Voeg olijfolie toe en meng.

4. Leg ze op bakpapier en zet 25 min. in de oven op 220°C.

5. Meng 2 eieren, 1 el mosterd en witte wijnazijn.

6. Kruid af met peper en zout.

7. Voeg 20 cl koolzaadolie toe en mix.

8. Snijd 1 ui, 2 augurken en 1 el kappertjes fijn.

9. Voeg 1 el ketchup en 6 el mayonaise toe.

10. Maak een burger en kruid met peper en zout langs twee kanten.

11. Maak 2 balletjes en kruid ze met peper en zout langs twee kanten.

12. Druk ze plat op de bakplaat en laat ze zo garen.

13. Snijd wat ijsbergsla fijn.

14. Draai de dikke hamburger om.

15. Leg een plakje kaas op de burgers.

16. Bak de broodjes even aan.

17. Serveer de burgers met de potato wedges en saus.

Ingrediënten voor 4 personen

• 500 g verse zalm

• 1 rode ui, gesnipperd

• 1 el mierikswortelcrème

• sap van ½ citroen

• handvol muntblaadjes

• 100 g zeekraal

• handvol kervel

• enkele eetbare bloempjes

• 2 el paneermeel

• handvol korianderblaadjes

• peper en zout

Voor de wasabimayo:

• 4 el mayonaise

• 1 el wasabi

• 1 sjalot, gesnipperd

• 1 tl appelkappertjes, fijngesneden

• 1 el limoensap

Voor de komkommer:

• 1 komkommer

• 1/2 rode peper, fijngehakt

• 50 ml rijstazijn

• 1 el suiker

Voor de broodjes:

• 180 ml warme melk

• 225 g bloem

• 40 g boter, gesmolten

• 4 g instantgist

• 1 tl suiker

• 1 ei, losgeklopt

• 1 tl zout

• sesamzaadjes

Bereiding

1. Meng voor de broodjes het zout onder de bloem. Meng de melk met de gist, boter, de helft van het ei en de suiker. Voeg het melkmengsel bij de bloem en kneed tot een glad deeg. Voeg wat bloem toe als het deeg te plakkerig blijft. Rol tot een bal, bestuif met bloem, dek af en laat 2 uur rijzen.

2. Doe alle ingrediënten voor de zalmburger (behalve de kervel, zeekraal en bloempjes) in een blender en mix glad. Vorm er vier burgers van. Leg de burgers op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 15 minuten in een voorverwarmde oven van 200°C.

3. Rol het deeg opnieuw uit en verdeel in 4 porties. Vorm er ronde balletjes van en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Bestrijk ze met het resterende losgeklopte ei en bestrooi met de sesamzaadjes. Zet 15 minuten in de oven. Bak de zeekraal krokant in boter. Maak een saus van de mayonaise, wasabi, het limoensap, de sjalot en de kappertjes.

4. Snij de broodjes open en verdeel er de zeekraal over. Leg er een zalmburger op, bedek met de komkommerslierten en werk af met de kervel, bloempjes en wasabimayo. Lekker met fijngesneden frietjes.

Ingrediënten voor 4 personen

• 8 portobello’s

• 3 rauwe rode bieten, grof gehakt

• 3 tenen knoflook

• handvol bladpeterselie, grof gehakt

• 350 g spinazie

• 2 lente-uitjes, in ringen

• 1 avocado, in plakjes

• 2 tl komijnpoeder

• 2 el citroensap

• 250 g linzen, uit blik, gespoeld en uitgelekt

• 200 g bruine rijst, gekookt en afgekoeld

• 4 el rijstmeel

• 100 g feta

• kokosolie

• peper en zout

Voor de pesto:

• bosje koriander

• 1 teen knoflook

• 20 g cashewnoten of pijnboompitten, ongezouten

• 100 ml olijfolie

• peper en zout

Bereiding

1. Doe de bieten, knoflook, peterselie, het komijnpoeder, citroensap, peper en zout in een blender en mix grof. Voeg de linzen, rijst en het rijstmeel toe en mix opnieuw. Vorm burgers van het mengsel en leg ze 30 minuten in de koelkast.

2. Mix voor de pesto de koriander, knoflook, cashewnoten en olijfolie tot een smeuïg geheel. Breng op smaak met peper en zout. Laat de spinazie slinken in wat olie en schep er de helft van de pesto onder.

3. Bestrijk de portobello’s met kokosolie en bak ze aan beide kanten in de grillpan. Bak de burgers in kokosolie 4 minuten aan elke kant. Beleg ze met de spinazie, de rodebietenburger, verbrokkelde feta, avocadoplakjes en lente-uitjes. Bedruppel met de resterende pesto en sluit met de andere portobello.

Ingrediënten voor 4 personen

Voor de tonijnsaus:

• 200 g tonijn in eigen nat (blik)

• 3 eieren

• 1/2 eetlepel mosterd

• 3 eetlepels dragonazijn

• 2 dl arachideolie

• 4 gezouten ansjovisfilets

• 2 koffielepels kappers

Voor de paprika-salsa:

• 2 gele paprika’s

• 1 grote zoetzure augurk

• 1/2 chilipeper

• 3 eetlepels olijfolie

• 1/4 bussel bieslook

Voor de uienringen:

• 1 grote ui

• 4 eetlepels maïzena

• arachideolie

Voor de kalkoen:

• 400 g kalkoenfilets (in dunne lapjes)

• scheutje olijfolie

• 4 krokante broodjes (genre pistolet)

• 1 bussel rucola

• peper van de molen

• zout

Bereiding

1. Laat voor de tonijnsaus de tonijn uitlekken in een zeef.

2. Splits de eieren en doe de eierdooiers in een maatbeker. Doe er de mosterd en de dragonazijn bij. Mix met de staafmixer terwijl je de olie er in een dunne straal bij giet.

3. Doe de tonijn bij de mayonaise met de ansjovis en de kappertjes. Kruid met peper (zout is niet nodig) en mix tot een gladde saus.

4. Schil voor de salsa de puntpaprika’s met een dunschiller, dat maakt ze verteerbaarder. Snij ze overlangs in tweeën en verwijder de steel, de zaadjes en de zaadlijsten. Snij het vruchtvlees in reepjes en daarna in kleine blokjes.

5. Snij de augurk in plakjes en meng met de paprika.

6. Snipper de halve chilipeper heel fijn en voeg toe. Heb je het liever niet te pittig, begin dan met een kwart chilipeper. Roer er de olijfolie door en kruid met peper van de molen en zout. Snipper de bieslook fijn en strooi er over. Hou koel.

7. Pel de ui, snij hem middendoor en dan in halve ringen.

8. Doe de maïzena in een kom en meng er de uienringen onder. Doe alles in een zeef en schud de overtollige maïzena van de uien, zodat ze mooi gepaneerd zijn.

9. Verhit een flinke bodem arachideolie (2 à 3 cm) in een hoge pan, op een heet vuur.

10. Frituur de uienringen krokant in de olie; reken op 30 seconden.

11. Frituur kleine hoeveelheden per keer, en zorg dat de uienringen elkaar niet raken. Vis ze uit de hete olie met een schuimspaan of een keukenpincet. Laat ze uitlekken op keukenpapier. Kruid met een snuifje zout.

12. Verwarm de oven voor op 180°C.

13. Verhit een grillpan.

14. Smeer de kalkoenlapjes in met een beetje olijfolie. Kruid met peper en zout en gril ze kort aan elke kant. Doe ze in een ovenschaal en laat ze nog 2 minuten verder garen in de oven.

15. Snij de broodjes open en besmeer de onderkant met tonijnsaus.

15. Ga verder met een toef rucola en een plak kalkoen. Lepel flink wat tonijnsaus over de kalkoen en schep er de paprikasalsa over. Eindig met de krokante uitjes en dek af met de bovenste helft van het broodje.