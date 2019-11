Gesponsorde inhoud Het geheim van een energieke start: een topontbijt Aangeboden door VLAM zuivel

13 november 2019

09u00 0 Nina kookt Diep vanbinnen weet je wel dat een chocoladekoek of croissant niet echt meetelt als ‘gezond ontbijt’. Maar hoe begin je dan wel lekker én volgens de regels van de kunst aan je dag?

Goed ontbijten is belangrijk, wordt overal verkondigd. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Omdat je lichaam, na een hele nacht zonder eten, nood heeft aan een nieuwe portie energie, om overdag te kunnen presteren. Sla je het ontbijt echter over, dan is de kans groot dat je dit gaat compenseren met snelle ongezonde snacks, een zware lunch of een te royaal avondmaal. Er zijn trouwens aanwijzingen dat mensen die gezond ontbijten, meestal ook slanker zijn. Cruciaal: een goed ontbijt is evenwichtig en licht, maar zorgt tegelijk voor een verzadigingsgevoel. Zo geef je je lichaam de juiste energie om productief te werken, je goed te concentreren en je humeur in topconditie te houden.

5 musts voor een gezonde start

Je begint je dag uitstekend met een ontbijt dat veel essentiële voedingsstoffen bevat, zoals eiwitten, vezels, vitaminen en mineralen. Die haal je voor een groot stuk uit plantaardige voeding, en kun je aanvullen met wat zuivel. Ook een eitje kan helpen. In een gezond en voedzaam ontbijt zorg je best voor deze 5 elementen:

- volkoren granen: volkorenbrood, crackers met zaden, havermout, ongezoete muesli of granola

- vers fruit, groenten of peulvruchten: portie seizoensfruit naar keuze, rauwkost, groente- of peulvruchtenspread (hummus) als beleg

- een melkproduct: een glas halfvolle melk of karnemelk, ongezoete yoghurt, cottage cheese, plattekaas, mozzarella, sneetje magere kaas. Als je geen melk(producten) lust, verdraagt of wenst te gebruiken, kun je een sojadrink nemen die dan wel verrijkt is met calcium en vitaminen. Andere plantaardige dranken op basis van rijst, noten of haver kunnen melk niét volwaardig vervangen.

- wat vet: boter kun je vervangen door een zacht smeerbare plantaardige variant met onverzadigde vetzuren, een mespuntje per boterham volstaat

- een ongezoete drank: water, thee of koffie

Voor de afwisseling kun je ook eens een eitje, mager vlees of stukje vis nemen. Beschouw gesuikerde ontbijtgranen (ook als ze gezoet zijn met agave, rijststroop, kokosbloesemsuiker of honing), chocopasta, paté of salami als extraatjes die je niet te veel en niet te vaak eet.

Drie topcombi’s

Geen inspiratie? Uitgekeken op je klassieke ontbijt? Met deze topcombi’s breng je meteen al ‘s morgens kleur en variatie aan tafel.

Klassieker: belegde boterham

Zo maak je als broodfan je ochtendboterham nog kleurrijker en voedzamer:

* Besmeer twee sneden volkorenbrood met wat magere plattekaas of cottage cheese. Leg daarop een paar appelschijfjes en wat bessen naar keuze. Werk af met verse muntblaadjes en peper.

* Hartige variant: klop een eitje los met 2 eetlepels melk, kruid met peper, voeg groenterestjes toe (of bak rauwe groentjes eerst aan) en bak op een laag vuur. Beleg je brood met deze omelet.

* Fruit- en groenteboost: maak hierbij een vers sapje in de sapcentrifuge van 1 appel, 1 sinaasappel, 2 wortelen, 1 stuk bleekselder en 1 komkommer. Eventueel pimpen met een snuifje gemberpoeder.

Zoet: fruitige kwarkpannenkoekjes

Deze heerlijke verwenpannenkoekjes zijn makkelijker en sneller klaar dan je denkt:

* Voor 2 personen: meng 2 eieren met 150 g plattekaas tot een luchtig mengsel en voeg 60 g bloem en een snuifje zout toe. Bak hiermee 6-8 kleine dikke pannenkoekjes. Serveer met fruit naar keuze, eventueel ook met yoghurt.

* Zoet accent: meng stukjes rozijnen of wat gedroogd fruit door je pannenkoekendeeg.

* Crunchy accent: meng wat verbrokkelde noten of pitten door het deeg.

Voor foodies / Hip / Trendy: overnight oats

Overnight oats zijn in! Deze havermout kook je niet, maar laat je een hele nacht weken. ‘s Morgens is je ontbijt in géén tijd klaar.

* Doe 3 eetlepels havermout in een kommetje en voeg een potje yoghurt of plattekaas toe. Zet dit afgedekt een nacht in de koelkast. Rooster wat nootjes in de pan en bewaar ze in een doosje. ‘s Morgens roer je de het havermoutmengsel nog eens goed door, voeg ook de geroosterde nootjes en wat seizoensfruit toe.

* Fruit- en groenteboost: voeg ‘s avonds bij het havermoutmengsel een halve geprakte banaan, wat geraspte wortel, kaneel of speculaaskruiden. Meng ’s morgens alles goed door. Een aanrader voor fans van worteltaart!

