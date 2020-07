Het ‘Friends’-kookboek komt eraan: proef voor met deze 3 recepten, inclusief Ross’ geliefde ‘Moist Maker’ Stéphanie Verzelen

31 juli 2020

13u04 4 Nina kookt Alle afleveringen gezien en nood aan nog meer ‘Friends’ in je leven? Je gebeden zijn aanhoord: er komt in september een kookboek uit met meer dan zeventig beroemde gerechten uit de reeks. Graag een proevertje? Wij strikten deze drie iconische recepten.

How you doin’? Heel erg goed, Joey, dank je. Zeker nu we weten dat we binnenkort nog meer ‘Friends’ in ons leven kunnen krijgen. En dan nog wel in de vorm van eetbaar lekkers. Op 22 september verschijnt immers ‘Friends: The Official Cookbook’, met daarin zowat alle gerechten die in de reeks ooit ter sprake kwamen. Van Monica’s ‘Friendsgiving Feast’ en Rachels nogal ‘originele’ trifle, tot Chandlers ‘Milk You Can Chew’ en Joeys geliefde ‘Meatball Sub’. En ontbreekt natuurlijk ook niet: de sandwich van Ross’ dromen, ‘The Moist Maker’.

Eerder verschenen al zeven onofficiële versies van zo’n ‘Friends’-kookboek, maar deze heeft echt de steun van Warner Bros gekregen. De recepten van chef Amanda Yee zijn dus honderd procent trouw aan de serie. En maakt niet uit of je nu een ervaren kok als Monica bent of gewoon een ‘food enthusiast’ zoals Joey: in het kookboek staan net zoveel poepsimpele als uitdagende gerechten, van hapjes over desserts tot cocktails. Plus, bij elk gerecht krijg je ook de aflevering waarin de lekkernij ten tonele komt. Zo weet je meteen wat te kijken terwijl je je creatie opeet.

Het boek komt dus wel pas uit op 22 september (en zal zo’n 22 euro kosten). Je kan het nu wel al pre-orderen op Amazon. En voor wie écht niet kan wachten, delen we hier al drie iconische recepten uit het boek. Could this be any more exciting?!

Joey’s Meatball Sub

In aflevering 20 van seizoen 5 zijn Joey, Ross en Chandler op stap met Phoebes lief, een politieagent. Wanneer ze denken dat ze beschoten worden, riskeert Joey zijn leven om zijn meatball sub te redden. Het is dan ook volgens hem “the greatest sandwich in the world”.

Dit heb je nodig voor 6 broodjes:

Voor de meatballs: 350 g varkensgehakt, 350 g rundgehakt, een halve ui (fijngesneden), 2 el oregano, 2 el peterselie, 2 el tijm, 2 el basilicum, 65 g broodkruim, 12 cl rode wijn, 2 eieren, 65 gr pijnboompitten (geroosterd)

Voor de broodjes: marinarasaus (een tomatensaus met extra kruiden), 6 broodjes naar keuze, 12 sneetjes mozzarella, 25 g parmezaan (geraspt), verse peterselie (fijngehakt, ter afwerking)

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 190 graden Celsius en bedek een bakplaat met bakpapier.

2. Mix alle ingrediënten voor de meatballs in een grote kom en maak balletjes van zo'n 5 tot 8 centimeter breed. Plaats ze op de bakplaat en bak ze twintig minuten in de oven, tot ze goudbruin zijn.

3. Verwarm de marinarasaus, plaats de gehaktballen in de saus en laat nog tien tot vijftien minuutjes sudderen op medium hitte.

4. Snijd terwijl de broodjes open en beleg met twee sneetjes mozzarella. Plaats op een bakplaat en steek zo’n vijf minuten in de oven tot de kaas gesmolten is.

5. Neem de broodjes uit de oven en beleg met 3 of 4 meatballs, inclusief wat saus. Werk af met wat parmezaan en verse peterselie.

The Moist Maker van Ross

In aflevering 1 van seizoen 5 neemt Ross een sandwich mee naar het werk die Monica voor hem maakte met de restjes van Thanksgiving. Hij is zó gek op die sandwich en wordt dan ook razend wanneer blijkt dat zijn baas hem heeft opgegeten. De extra snede brood in het midden, doorweekt van vleesjus, is volgens hem het geheime ingrediënt: “I call it ‘the moist maker’”.

Dit heb je nodig voor 1 broodje:

3 sneden wit brood, mayonaise (optioneel), handvol Romeinse sla, 65 g kalkoen (gebakken, in reepjes), 60 g vleesjus (zelfgemaakt of uit de winkel), 50 grcornbread stuffing (een typisch Amerikaanse lekkernij met stukjes maïsbrood in kippenbouillon, het recept daarvoor staat in het Friends-kookboek of dit werkt ook), 75 g veenbessensaus (het recept daarvoor staat in het Friends-kookboek of dit werkt ook, andere optie is compote uit een potje), zout en peper

Zo maak je het:

1. Neem een snede brood, besmeer met een dun laagje mayonaise (optioneel), beleg met de helft van de sla, de helft van de kalkoen en de helft van de cornbread stuffing.

2. Doe de vleesjus in een dieper bord en dop de tweede snee brood in de jus. Leg deze ‘moist maker’ bovenop de eerste snede brood met beleg.

3. Leg bovenop de tweede snede brood de rest van de sla en kalkoen, de veenbessensaus en de rest van de stuffing. Eindig met de derde snede brood daarbovenop. Steek eventueel een houten spies door de sandwich om alles bijeen te houden.

De ‘Oh. My. Gawd. Pancakes’ van Janice

In aflevering 1 van seizoen 3 wordt Chandler onverwacht toch verliefd op Janice. Ze mag de nacht bij hem doorbrengen en verrast Joey en Chandler ’s ochtends met deze pannenkoeken.

Dit heb je nodig:

1 tl kaneelpoeder, de inhoud van 1 stokje vanille, 250 g ricotta, 1 citroen, 2 el kristalsuiker, 175 ml melk, 2 grote eieren, 130 g bloem, 1 tl bakpoeder, boter om de pan in te vetten, rood fruit en/of siroop (optioneel, ter afwerking)

Zo maak je het:

1. Meng de kaneel, vanille, ricotta, suiker, melk, eieren en het sap en de zeste van de citroen in een grote kom samen tot een homogeen geheel.

2. Zeef de bloem en het bakpoeder en vouw ze voorzichtig door het mengsel.

3. Zet een pan op een hoog vuur, verlaag naar een medium of laag vuur eens de pan heet is. Vet in met wat boter. Doe een pollepel van het deeg in de pan en laat twee tot drie minuten bakken voor je de pannenkoek flipt, laat nog eens twee tot drie minuten bakken. Serveer eventueel met rood fruit en (warme) siroop.