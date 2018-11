Het einde van een tijdperk: het keukeneiland is passé LDC

08 november 2018

15u53 0 Nina kookt Loop een keuken binnen en de kans is groot dat je tegen een kookeiland botst. Sinds de jaren 80 is het immers enorm trendy om zo’n grote blok in het midden van je keuken te hebben staan, zelfs Vlaanderens bekendste chef-kok Jeroen Meus staat voor het programma ‘Dagelijkse Kost’ achter zo’n eiland. Maar volgens interieurexperts lijkt daar nu een ommekeer in te komen.

Al ruim twee jaar ben ik bezig met het inrichten van mijn droomappartement, en een groot deel van die tijd heb ik besteed aan de zoektocht naar de perfecte keuken. Wat me ondertussen is opgevallen? Steeds minder keukens komen met een kookeiland. En ik ben niet de enige die deze trend heeft opgemerkt. Ook lifestylesite Purewow en zakentijdschrift Forbes sommen op waarom je dat keukeneiland evengoed kan vervangen door een tafel.

We wonen steeds kleiner

De trend naar kleiner wonen bestaat al een tijdje. Het gevolg: een kookeiland mag dan nog zó gezellig zijn, echt handig is het niet. Je moet simpelweg nog voldoende ruimte overhouden tussen het eiland en de andere keukenmeubelen om te bewegen en kokkerellen.

Wil je toch per se een keukeneiland voor de leuke vibe, als in een plekje waar je jouw gasten kunt neerzetten voor een aperitiefje terwijl jij nog achter de kookpotten staat? Plaats dan je tafel vlak tegen het eiland, zodat het geheel niet té veel plaats inneemt. Of vervang het kookeiland gewoon compleet door prachtige tafel, die een vaste plek in de keuken krijgt.

Echt comfortabel is het niet

Eerlijk: het is niet echt gemakkelijk om te zitten aan een keukeneiland. Maar al te vaak is er geen plaats voorzien voor je benen waardoor je zowat tegen het eiland gedrukt zit, en door de hoge krukjes zit je knullig te bengelen met je benen.

Het is uit de mode

Het is niet toevallig dat je ouders en grootouders de trotse eigenaars zijn van een keukeneiland. Zo’n grote, vaste blok is immers al jaren hip en trendy. Anno 2018 doen vooral natuurlijke materialen en een industriële toets het goed. En dat verkrijg je nu eenmaal gemakkelijker met een robuuste tafel of een variant van het eiland: een verplaatsbare, open versie van roestvrij staal.

Binnen enkele jaren heb je er misschien spijt van

Trends komen en gaan, ook in het interieurwereldje. Op dit moment mag je dan nog zo overtuigd zijn van dat eiland met een terrazzo werkblad, de kans is groot dat je daar binnen 10, 20 of 50 jaar spijt van zult hebben. En een tafel kan je gewoon gemakkelijker inwisselen voor een nieuw exemplaar.