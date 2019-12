Heerlijk zorgeloos feesten: Sandra Bekkari presenteert haar makkelijke oudejaarsmenu

Nina kookt Gezellig feesten, dat betekent ook: je hoofd eens goed kunnen leegmaken. Geen muizenissen over een overload aan calorieën of veel te omslachtige recepten die toch maar in het honderd lopen. Zin in een lekker zenfeestje? Dan is hier Sandra’s heerlijke oudejaarsmenu.

Sandra: “De feestdagen betekenen voor mij, heel traditioneel, gezellig met familie feestvieren. Als kind keek ik natuurlijk het meest uit naar die ­cadeautjes onder de boom. Dat herken ik nu een beetje in Anna, en dat hoort er uiteraard bij. Toch gaat het ook voor mijn gezin vooral om het samenzijn. Een aantal jaren terug hadden we besloten met kerst een weekje de zon op te zoeken. Toen we terugkwamen, hebben we besloten dat niet meer te doen en voortaan de feestdagen thuis te vieren, met de familie.”

“Ik zou iedereen willen aanraden om bewust te eten. Er heeft ­iemand veel tijd, moeite en liefde in het menu gestoken. Geniet daar dan van. Maar de feestdagen mogen geen excuus zijn om zoveel te eten dat je er ongemakkelijk van wordt. Het is niet het laatste avondmaal. Mijn oudejaarsmenu wijkt niet zoveel af van wat ik op een ‘gewone’ avond zou serveren. Natuurlijk is de tafel mooier aangekleed en wissel ik af met duurdere, luxueuzere producten. Maar ik serveer vooral veel groenten. Ze zorgen niet alleen voor kleur, maar geven je ook een lichter gevoel. Uiteraard mag daar weleens een kroketje tussen zitten, het is tenslotte feest, maar zoek die balans.”

Ceviche van sint-jakobsvruchten, granaatappel en pistachenootjes

Voor 4 kleine bordjes

10 minuten + 30 minuten marineren + 5 minuten afwerken

Ingrediënten

• 6 verse sint-jakobsvruchten

(of uit de diepvries, half ontdooid)

• sap van 2 limoenen

• 1 rode peper (of jalapeño),

pitjes verwijderd en fijngesnipperd

• 1 klein sjalotje, fijngesnipperd

• 3 el granaatappelpitjes

• 2 el pistachenootjes, fijngehakt

• enkele blaadjes verse munt

• zwarte peper

• fleur de sel

Materiaal

• Scherp mes, schaal

Bereidingswijze

1. Snij de sint-jakobsvruchten in de lengte in plakjes met een scherp mes. Leg ze in een schaal en overgiet met limoensap. Voeg de stukjes rode peper en het sjalotje toe. Meng voorzichtig, dek de schaal af en zet 30 minuten in de koelkast.

2. Dresseer op bordjes en werk af met granaatappelpitjes, pistachenootjes, verse munt, zwarte peper en een snufje fleur de sel.

Yakitori à la Sandra

Voor 8 spiesjes

Ingrediënten

• 150 g kippenblokjes

(van kipfilets)

Voor de marinade

• 2,5 el sojasaus

• 1 el tomatenconcentraat

• 1½ el balsamicoazijn

• 1 el acaciahoning

• scheutje limoensap

Bereidingswijze

1. Meng alle ingrediënten voor de ­marinade, strijk de kippenblokjes ermee in en laat minstens 20 minuten marineren in de koelkast.

2. Steek ze daarna op een spiesje en bak of gril ze in de pan.

Tip: niet zo’n fan van de zilte smaak van sojasaus? Probeer eens de variant met 50% minder zout.

Witloofsoep met gedroogde ham en gruyère

Voor 4 personen

Ingrediënten

• 1 kg grondwitloof

• 1 witte ui, grof gesneden

• 2 teentjes knoflook, geperst

• 1 el olijfolie

• wit van 2 preistengels

• 1 grote, zoete appel, geschild en in stukjes

• 1½ l groentebouillon

• een snufje kurkuma

• zwarte peper

• enkele sneetjes ham

• verse bieslook, fijngesneden

• een handvol gruyère

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Snij het witloof middendoor en verwijder het onderste harde ­gedeelte, want dat smaakt bitter. Snij het witloof in stukken.

2. Stoof de ui en de knoflook in olijfolie, voeg de prei en appel toe en stoof een drietal minuten. Voeg het witloof toe en stoof nog heel even mee. Niet te lang, want dan wordt de soep bitter. Voeg de groentebouillon, kurkuma en flink wat zwarte peper toe en laat 20 minuten sudderen.

3. Leg de ham op een bakplaat met bakpapier. Dek af met bakpapier en bak 30 minuten in een voorverwarmde oven op 180 °C (zet er eventueel een bakplaat bovenop tegen het opkrullen).

4. Mix en werk af met verse bieslook, gruyère en de hamsnippers.

Tip: liever vis dan vlees? Garnaaltjes of gerooktezalmsnippers passen ook perfect bij deze soep.