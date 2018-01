Heerlijk zondags hapje voor bij een filmpje Recept: kroketjes van bonen en champignons Karolien Olaerts

21 januari 2018

15u22 3 Nina kookt "Je kan werkelijk iedereen met plezier gezond laten eten, maar de juiste aanpak is cruciaal" zegt foodblogger Karolien Olaerts. Zo verstopt zij groenten in lekkere verwenhapjes zoals in deze kroketjes die een stuk gezonder zijn dan de fast food variant.

Dit heb je nodig voor 12 kroketjes

1 tl olijfolie

250 g champignons, fijngehakt

1 teentje knoflook, geperst

1 blik bonen, uitgelekt en gespoeld

5 half gedroogde tomaatjes op olie, uitgelekt en grof gehakt

6 el kikkererwtenmeel (of een ander meel)

een handvol peterselie

1 tl citroensap

3 el havermout, optioneel

versgemalen zwarte peper en grof zeezout

rijstolie (of een andere olie, geschikt om te frituren)

Kruidige tomatendip

2 handenvol peterselie, fijngehakt

2 el tomatenpuree

het sap van 1⁄4 citroen

1 el tahin (sesampasta)

1 à 2 el water

1⁄4 tl komijn

2 dadels

enkele druppels Tabasco, naar eigen smaak

1 tomaat

versgemalen zwarte peper en grof zeezout

Zo maak je het

Verhit de olijfolie in een pan en roerbak de champignons en de kno ook op een hoog vuur tot deze gaar zijn en eventueel vocht verdampt is.

Schep champignons, bonen, gedroogde tomaten, kikkererw- tenmeel, peterselie, citroensap en water in een foodprocessor en kruid met versgemalen peper en grof zeezout. Gebruik een staafmixer als je niet over een foodprocessor beschikt.

Maal alles tot je een min of meer homogeen mengsel hebt. Rol met je handen 12 balletjes van het mengsel. Rol ze in de havermout om ze een mooi jasje te geven (optioneel). Leg de balletjes op een bord en plaats minstens 20 minuten in de koelkast.

Maak intussen het sausje. Hak de peterselie heel jn in een foodprocessor. Voeg tomatenpuree, citroensap, tahin, water, komijn, dadels en Tabasco toe en maal alle ingrediënten jn tot een gladde saus. Verwijder de zaadjes en zaadlijsten uit de tomaat en snijd deze in kleine blokjes. Schep de tomaat met een lepel door het sausje en breng op smaak met grof zeezout en versgemalen zwarte peper.

Verhit een laag rijstolie in een pan, zo diep dat de balletjes er tot aan hun midden in kunnen drijven. Leg de balletjes voorzichtig in de olie wanneer deze heet is en draai ze na zo’n 2 minuten (wanneer ze goudbruin zijn) om. Laat ook de andere zijde kleuren. Laat even uitlekken op keukenpapier en serveer de kroketjes onmiddellijk met de dip.

Extra tip

Heb je geen tijd om de tomatendip te bereiden, serveer de kroketjes dan met ketchup met een verminderd suikergehalte.