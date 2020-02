Heerlijk winters: Loïc maakt ajuinsoep met croque VW

04 februari 2020

12u00

Bron: Zot Van Koken 1 Nina kookt VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm.

Ingrediënten (voor 2 personen):

- 1 kg soepvlees met been

- ½ selder

- 5 wortelen

- 1 ui

- tijm

- laurier

- 1 bol knoflook

- tomatenconcentraat

- 10 zwarte peperbollen

- boter

- 1 kg zoete uien

- 4 witte boterhammen

- bloem

- melk

- 1 zakje gemalen geraspte kaasmix

- cognac

- 1 glas witte wijn

- 2 sneetjes beenham

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op de grillstand.

2. Besprenkel 1 kg soepvlees met olijfolie en laat dit kleuren onder de grill.

3. Snijd ½ selder, 5 wortelen en 1 ui grof en spoel ze.

4. Voeg 1 bol knoflook, tijm en laurier toe.

5. Bestrijk het aangekleurde vlees met tomatenconcentraat.

6. Zet dit samen met de groenten nog enkele minuten onder de grill.

7. Doe alles in een grote kookpot en zet onder met koud water.

8. Voeg 10 zwarte peperbollen toe en laat de bouillon 2 tot 3 uur sudderen op een zacht vuur.

9. Snijd 1 kg zoete uien fijn.

10. Verwarm een kookpot voor op een zacht vuur.

11. Laat de uien karameliseren in een klont boter.

12. Voeg een snuifje zout en een bodem water toe.

13. Laat karameliseren met het deksel op de pot.

14. Steek 4 boterhammen uit oud brood en rooster deze in de broodrooster.

15. Smelt 1 el boter en voeg 1 el bloem toe.

16. Roer tot een roux en laat bakken tot je de geur van gebakken koekjes verkrijgt.

17. Voeg geleidelijk aan koude melk toe en blijf roeren.

18. Kruid af met peper, zout en nootmuskaat.

19. Voeg een handvol geraspte kaas toe en laat smelten terwijl je mengt.

20. Voeg een scheut cognac toe aan de uien en laat flamberen tot de alcohol verdampt.

21. Voeg een glas witte wijn toe en laat 2 minuten inkoken.

22. Voeg verse tijm en laurier toe en bevochtig met de rundsbouillon.

23. Bestrijk de boterham met de kaassaus, voeg een sneetje beenham toe en tenslotte weer kaassaus.

24. Werk de soep af met zout en peper.

25. Leg de croque op de soep. Werk af met nog wat kaassaus en geraspte kaas.

26. Laat 5 minuten onder de grill staan tot de croques goudbruin zijn.

27. Serveer.