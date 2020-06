Heerlijk verfrissend! 3 receptjes voor gazpacho

Nina kookt De ideale lunch tijdens een warme, zomerse dag is ongetwijfeld een verfrissende gazpacho. Rijpe, zoete tomaten vormen de basis, maar hou je vooral niet in om te variëren met andere groenten én fruit!

1. KLASSIEK: TOMATENGAZPACHO

Voor 4 personen • 15 minuten + koelen

• 1 komkommer • 1 rode paprika • 2 sneetjes (oud) brood • 100 ml rode wijn • 1 ui • 500 g rijpe tomaten • 2 teentjes knoflook • 2 à 3 el witte balsamicoazijn • olijfolie • peper en zout • enkele blaadjes basilicum

Zo ga je te werk

1> Maak voor de garnituur met een gekartelde dunschiller enkele lange slierten van de ­komkommer en snij een stukje van de paprika in blokjes.

2> Snij de korsten van het brood. Leg de sneetjes 2 minuten in de rode wijn. Snij de ui, tomaten, de rest van de komkommer en de rode paprika in grove stukken. Doe alles in een blender, samen met de geperste knoflook, de witte balsamicoazijn en een scheutje olijfolie en mix glad. Kruid met peper en zout. Zet de gazpacho minstens 1 uur in de koelkast.

3> Schenk de koude soep in glazen en werk af met de komkommersliertjes, paprikablokjes en een blaadje basilicum. Lekker met sneetjes stokbrood.

Tip: Voeg een beetje water toe als de gazpacho te dik is.

2. FANCY: KRUIDIGE KOMKOMMERGAZPACHO MET KRAB

Voor 4 personen • 20 minuten + koelen

• 2 komkommers, geschild • 200 ml Griekse yoghurt • 50 g zure room • 200 ml kippenbouillon • 2 druppels tabasco • 2 el fijngehakte munt • 2 el fijngehakte bieslook • 2 el fijngehakte dille • zout • 1 avocado • 150 g krab uit blik • zonnebloemolie • 4 tortilla’s • handvol koriander • 1 limoen, in partjes

Zo ga je te werk

1> Halveer de komkommers in de lengte en schraap er de zaadlijsten uit. Snij grof en doe de groente samen met de yoghurt, zure room, bouillon, tabasco, verse kruiden en een snuf zout in een blender en mix glad. Zet minstens 1 uur in de koelkast.

2> Snij het vruchtvlees van de avocado in blokjes. Giet de krab af. Bak de tortilla’s in hete olie goudbruin. Laat ze uitlekken op keukenpapier.

3> Schep de koude soep in borden. Verdeel er de avocadoblokjes en de krab over. Werk af met enkele blaadjes koriander en serveer met de ­gebakken tortilla’s en limoenpartjes.

Tip: Vervang de yoghurt en de zure room door kokosmelk voor een exotische toets.

3. VERRASSEND: AARDBEIENGAZPACHO

Voor 4 personen • 15 minuten + koelen

• 500 g aardbeien • 1 kleine rode ui • 150 g gegrilde paprika (bokaal) • handvol dragonblaadjes • handvol muntblaadjes • 60 ml rode ­balsamicoazijn • 150 ml tomatensap • peper en zout • 1 dikke snee brood • olijfolie • 2 plakjes prosciutto • 1 minikomkommer

Zo ga je te werk

1> Bewaar 4 aardbeien voor de garnering. Snij de rode ui in grove stukken. Verwijder de kroontjes van de rest van de aardbeien en doe de vruchten samen met de rode ui, paprika, dragon, munt, azijn, tomatensap en een scheut olijfolie in een blender en mix glad. Kruid met peper en zout en zet minstens 1 uur in de koelkast.

2> Snij het brood in blokjes en bak ze goudbruin in olijfolie. Kruid met peper en zout. Snij de resterende aardbeien in partjes. Halveer de plakjes prosciutto. Maak met een dunschiller dunne plakjes van de minikomkommer en steek ze mooi op spiesjes.

3> Giet de koude aardbeiensoep in kommen of borden en werk af met de partjes aardbei, croutons, een plakje prosciutto en een komkommerspiesje.

Tip: Ook lekker met verbrokkelde geitenkaas als garnituur.

Wie is ze?

• geboren in 1971

• culiredacteur, foodstylist en receptontwikkelaar

• vindt inspiratie in verrassende geuren en smaken, spannende ingrediënten en bij collega-foodies en chefs