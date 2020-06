Heerlijk Italiaans: 3 x smullen van Melanzane alla parmigiana

Nina kookt Een van de favoriete vegetarische gerechten van foodie Sonja Peeters is deze aubergineklassieker uit het noorden van Italië. Melanzane alla parmigiana schittert in eenvoud en pure smaken. Ook die met een twist zijn om vingers en duimen bij af te likken!

1. KIDSFAVORIET: MELANZANEBOOTJE MET GEHAKT

Voor 4 personen • 55 minuten

• 2 aubergines • 1 ui, gesnipperd • 2 teentjes knoflook, geperst • olijfolie • 350 g gemengd gehakt • 1 rode paprika, in blokjes • 2 el fijngehakte peterselie • 60 g Parmezaanse kaas, geraspt • peper en zout • 2 tomaten, in blokjes • 40 g paneermeel • handvol basilicumblaadjes

Zo ga je te werk

1> Halveer de aubergines in de lengte en haal er het vruchtvlees uit. Snij het vruchtvlees klein. Bak de ui met de knoflook in olijfolie glazig. Voeg het gehakt toe en bak rul.

2> Verwarm de oven voor op 200 °C. Schep de paprika en het vruchtvlees van de aubergine onder het gehakt en roerbak 4 minuten. Voeg de peterselie en de helft van de Parmezaanse kaas toe en kruid met peper en zout. Vul hiermee de uitgeholde auberginehelften en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat.

3> Verdeel de tomatenblokjes over de aubergines. Bestrooi met de resterende kaas en het paneermeel, bedruppel met olijfolie en zet 40 minuten in de oven. Werk voor het serveren af met extra peterselie en basilicum.

4> Werk voor het serveren af met extra basilicum.

Tip: Varieer ook eens met lams- of kippengehakt.

2. KLASSIEK: MELANZANE ALLA PARMIGIANA

Voor 4 personen • 1 uur

• 3 aubergines • 1 sjalot, gesnipperd • 2 teentjes knoflook, geperst • olijfolie • enkele takjes tijm • 800 g tomatenblokjes • 2 el witte balsamicoazijn • 1 el suiker • 1 el Italiaanse kruiden • handvol basilicumblaadjes + extra om af te werken • 2 bollen mozzarella, in plakken • 50 g Parmezaanse kaas, geraspt • peper en zout

Zo ga je te werk

1> Snij de aubergines in plakken van ongeveer 1 centimeter dik. Bestrooi ze met zout en laat ze in een vergiet 30 minuten uitlekken. Dep ze daarna met keukenpapier droog.

2> Bak de sjalot met de knoflook glazig in olijfolie. Voeg de tijm, tomatenblokjes, azijn, suiker en Italiaanse kruiden toe. Breng aan de kook en laat de saus op een zacht vuur 15 minuten pruttelen. Snij de basilicumblaadjes fijn en voeg toe aan de saus. Kruid met peper en zout.

3> Verwarm de oven voor op 180 °C. Bestrijk de plakken aubergine met olijfolie en kruid met peper. Bak

ze kort aan beide kanten in een grillpan goudbruin. Vul een ovenschaal met een laagje tomatensaus. Leg er enkele plakken aubergine op gevolgd door plakjes mozzarella. Herhaal en eindig met een laagje tomatensaus. Strooi er de Parmezaanse kaas over en zet 30 minuten in de oven.

Tip: Serveer met knapperig stokbrood om in de heerlijke saus te dopen.

3. FANCY: CRUNCHY MALANZANETORENTJE

Voor 4 personen • 50 minuten

• 1 ui, gesnipperd • 2 teentjes knoflook, geperst • olijfolie • 70 g tomatenpuree • 100 ml rode wijn • 300 ml passata • enkele takjes rozemarijn • 2 blaadjes laurier • paprikapoeder • 2 koolrabi’s • 1 aubergine • 2 tomaten • 2 eieren, losgeklopt • 100 g panko • 100 g bloem • 30 g Parmezaanse kaas, geraspt • olijfolie • 1 tl gedroogde oregano • 2 bollen buffelmozzarella, in plakken • verse oregano • peper en zout

Zo ga je te werk

1> Bak de ui met de knoflook glazig in olijfolie. Voeg de tomatenpuree toe en roerbak 2 minuten. Blus met de wijn en laat de alcohol verdampen. Voeg de passata, rozemarijn en laurierblaadjes toe. Kruid met het paprikapoeder, peper en zout. Laat de saus 20 minuten op een zacht vuur pruttelen. Verwijder daarna de laurierblaadjes en de rozemarijn en mix glad. Giet de saus door een zeef en hou warm.

2> Verwarm de oven voor op 180 °C. Schil de koolrabi’s en snij in plakken van ½ centimeter. Snij ook de aubergine en de tomaten in plakken van ½ centimeter. Doe de eieren, panko en bloem in 3 aparte borden. Schep de geraspte Parmezaanse kaas onder de panko. Kruid de aubergineplakken met peper en zout en wentel ze eerst door de bloem, vervolgens door de eieren en tot slot door de panko. Bak ze in hete olijfolie goudbruin. Laat uitlekken op keukenpapier. Kruid de plakken koolrabi met peper en zout en bak ze ook aan beide kanten goudbruin.

3> Bouw vier torentjes op een met bakpapier beklede bakplaat. Begin met een plak koolrabi en kruid met de gedroogde oregano. Leg er een plak aubergine en een plak tomaat op. Kruid met peper en zout. Leg een plak mozzarella op de torentjes. Ga verder met koolrabi en aubergine. Zet de torentjes 15 minuten in de oven.

4> Schep wat van de warme tomatensaus op de borden en leg er telkens een torentje op. Werk af met de verse oregano.

Tip: Serveer deze torentjes met een frisse, groene salade.