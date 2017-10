Heb je kids die best wat culinair avontuurlijk willen zijn? Serveer hen deze Italiaanse aardappel-gehaktschotel Aangeboden door Lidl

12u00 0 Nina kookt Je hoeft je kids echt niet alleen oer-Belgische kost voor te schotelen. Meer nog: het is zelfs aangewezen om ze van jongs af aan al te laten kennismaken met buitenlandse cuisine, zo kunnen ze opgroeien tot wereldse foodies. Of ze nu zelf nieuwsgierig zijn naar meer of jij ze een klein duwtje in de rug wil geven: met deze Italiaanse gehaktschotel leer je ze al een klein culinair stapje over de landsgrenzen te zetten. Molto bene!

Wat heb je nodig?

1/2 venkel, in reepjes

1 kleine courgette, in blokjes

1/2 rode paprika, in blokjes

1 ui, gesnipperd

500 g voorgekookte aardappelschijfjes

200 g gehakt

1/2 blikje tomatenpuree

120 ml water

100 ml room

3 el kant-en-klare pesto

1 tl cayennepeper

1 teentje look

80 g geraspte kaas

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

"1. Verwarm de oven voor op 200°C. Schil de aardappelen en snij in plakjes. Kook de aardappelschijfjes beetgaar in licht gezouten water. Giet af en meng er de pesto onder.

2. Verwarm wat olijfolie in een koekenpan en bak de groenten met de geperste look beetgaar. Voeg de tomatenpuree toe en laat enkele minuten meebakken.

3. Doe het gehakt bij de groenten en bak rul. Giet er het water en de room bij en kruid met de cayennepeper, peper en zout.

4. Schep alles in een ingevette ovenschaal, verdeel er de aardappelschijfjes over en bestrooi met de kaas. Zet de schaal 15 minuten in de oven. "

