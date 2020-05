Haute cuisine: dit kookboek leert je de favoriete gerechten van Christian Dior Margo Verhasselt

11 mei 2020

16u15 0 Nina kookt Christian Dior was ‘een man die de betekenis en cult rondom schoonheid begreep. Hij ging altijd op zoek naar perfectie. Hij was een man van heart en spirit, een ware gourmet’. Het zijn de woorden van chef Raymond Thuilier in het voorwoord van het book ‘La Cuisine Cousu-Main’: een kookboek gevuld met de lievelingsgerechten van de couturier. Om fans van de designer te steunen tijdens de coronacrisis deelt Dior een digitale versie.

“De ingrediënten die we uitkiezen zijn net zo edel en verfijnd als de materialen die ze gebruiken in de couturewereld”, zo wordt Raymond Thuilier, chef en vriend van meneer Dior, voor wie hij ooit dagelijks menu’s samenstelde, gequoot in het boek.

We mogen tegenwoordig onze voetjes niet meer onder tafel schuiven in onze favoriete restaurants. Maar Dior wil fans toch een hart onder de riem steken. Ze brengen dan ook een digitale versie van het boek uit waarin alle favoriete gerechten van de designer meegegeven worden. Zo kan je leren hoe je zijn lievelingsomelet of gevulde kip maakt.

Het kookboek is geschreven in het Frans en werd vertaald naar het Engels. Interesse? De digitale versie vind je hier.

Inspiratie nodig voor vanavond? Zo maak je g evulde kip met fromage blanc

Voor 4 tot 5 personen

Ingrediënten

- 1 kip

- 400 gram volle Franse plattekaas

- 2 grote uien

- 1 verse truffel

- Half kopje zachte broodkruimels of paneermeel

- 1 blokje kippenbouillon

- 5 gram peterselie

- 2 gram tijm

- 3 gram dragon

- 100 gram boter

- 2 eetlepels Hennessy cognac

- Aardappelzetmeel

Bereidingswijze

Snipper de ui fijn en glaceer in de boter.

Meng met de kwark, broodkruimels, kruiden, gesneden truffel, zout en peper.

Vul de kip met dit mengsel.

Smelt boter in een ovenschaal. Plaats de kip in de warme boter en flambeer met de cognac. Giet de kippenbouillon over de kip. Breng op smaak met zout en peper. Rooster de kip in de oven.

Maak een saus van de sappen uit de kip en aardappelzetmeel, en serveer bij de kip.