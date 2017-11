Hartverwarmende comfortfood in dit herfstweertje: pittig gevulde koolrabi Aangeboden door Lidl

Als het weer ons niet gelukkig maakt, zorgen we ervoor dat wat op ons bord ligt dat wel doet. Koolrabi in de hoofdrol bestrijdt met haar vitamines dat herfsthumeur, en vul je ze met pittig gehakt, tomaten, rozijnen en ander lekkers, dan creëer je de ultieme comfortfood. Buikje-vullend, smaakpapil-prikkelend, hartverwarmend!

Wat heb je nodig?

4 grote of 8 kleine koolrabi

350 g boerengehakt

2 el pijnboompitten

4 tomaten, in blokjes

2 el gehakte munt

2 el peterselie

1 ui, gesnipperd

1 teentje knoflook, geperst

200 g gekookte rijst

2 el rozijnen

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het

1. Snij de stengels van de koolrabi’s. Kook ze 15 minuten in licht gezouten water. Giet af en laat afkoelen. Kook de rijst gaar.

2. Snij een hoedje van de koolrabi’s en hol ze uit met een koffielepel tot op 1 cm van de rand. Snij het vruchtvlees fijn.

3. Verhit een scheutje olijfolie in een kookpot en bak de ui en de knoflook glazig. Voeg het gehakt toe en bak rul. Roer er de rozijnen en het vruchtvlees van de koolrabi’s onder. Zet het vuur uit en meng er de rijst, de tomatenstukjes, de munt, de peterselie en de pijnboompitten onder. Kruid met peper en zout.

4. Verwarm de oven voor op 180 °C. Vul de koolrabi’s met de rijstmengeling en zet er de hoedjes op. Zet ze naast elkaar in een ovenschaal en zet ze 15 minuten in de oven. Bedruppel voor het serveren met wat olijfolie.

