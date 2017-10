Hartig courgettebrood of zoet perenbrood? Maak je eigen boterham deluxe Aangeboden door Miele

Ooit al eens zelf brood gebakken? Het ambachtelijke kneden en rijzen, de heerlijke geur die zich in huis verspreidt en dan die zelfgemaakte boterham met krokante korst en zachte kruim … Probeer het eens tijdens een regenachtige herfstdag en verras je huisgenoten met deze originele broden. Zout of zoet? Laat het smaken!

Lekker uniek! Courgettebrood met een vleugje sinaasappel

Dit heb je nodig :

3 eieren

125 ml witte yoghurt

125 ml olijfolie

350 g suiker

400 g courgette, geraspt

2 tl rozemarijn

zeste van 1 sinaasappel

sap van een halve sinaasappel

375 g bloem

½ tl bakpoeder

1 tl zout

handvol geroosterde pecannoten

Zo maak je het :

1. Klop de eieren los en meng met de yoghurt, olijfolie en suiker. Voeg vervolgens de geraspte courgette, rozemarijn, sinaasappelzeste en het sinaasappelsap toe.

2. Meng in een aparte kom de bloem met het bakpoeder, het zout en de geroosterde pecannoten.

3. Breng de inhoud van beide kommen samen, meng alle ingrediënten goed en kneed het deeg vervolgens in verschillende richtingen. Doe dit op een werkblad dat je lichtjes met bloem bestrooit.

4. Doe het deeg in een bakvorm en zet het ongeveer een uur in een op 200°C voorverwarmde oven tot het brood mooi goudbruin kleurt.

Om van te smelten... Perenbrood met chocolade en hazelnoten

Dit heb je nodig :

2 peren, in stukjes

500 g volkoren tarwebloem

2 tl gedroogde gist

100 g pure chocoladeparels

100 g hazelnoten

2 el perenstroop

275 ml perensap

1 tl zout

2 tl kaneel

Zo maak je het :

1. Meng de bloem met het zout en de gist. Voeg de stroop, het kaneel en het perensap toe en kneed tot het deeg elastisch aanvoelt.

2. Bestrooi je werkblad met bloem en leg het deeg erop. Kneed het deeg, vouw het dubbel en kneed opnieuw in verschillende richtingen. Dit zorgt voor een extra luchtig brood.

3. Bestuif de mengkom met wat bloem, leg het deeg erin en dek af met een vochtige doek. Laat het deeg op kamertemperatuur ongeveer een uur rusten of tot het volume verdubbeld is.

4. Druk het deeg plat en rol het uit tot een rechthoek. Hak de hazelnoten grof en verdeel ze samen met de stukjes peer en de chocoladedruppels over het deeg. Rol het deeg op.

5. Laat het deeg opnieuw ongeveer een uur rijzen onder een vochtige doek. Doe de test: duw je vinger in het deeg. Veert het langzaam terug? Klaar!

6. Doe het deeg in een broodblik bedekt met bakpapier. Snijd een kruis in de bovenkant van het deeg. Bak het brood 35 tot 45 minuten in een op 200°C voorverwarmde oven tot het mooi goudbruin kleurt.

Tip! Om te checken of je brood gaar is, tik je even op de onderkant. Klinkt het hol, dan mag het brood de oven uit.

