Nespresso Gesponsorde inhoud Haal alles uit je kantoorkoffie Aangeboden door Nespresso

15u30 0 Nespresso

Mocha Maandag

Op maandag verdienen we allemaal wat cacao in onze koffie - en een stuk chocolade ernaast - #mondayschmonday

Stap 1: zet een klassiek kopje koffie

Stap 2: voeg een theelepel cacao en een theelepel suiker toe aan je koffie

Stap 3: giet wat warme melk bij je koffie

Stap 4: pimp het geheel met slagroom en strooi er nog wat cacaopoeder over

Ginger cookie Dinsdag

Een sugarboost nodig in het begin van de week? What about a Ginger Cookie Latte Macchiatto? Op 5 minuten gemaakt!

Stap 1: vul de bodem van je koffietas met speculaaspasta

Stap 2: maak jezelf nu een latte (half melk/half koffie), bij voorkeur met melkschuim

Stap 3: bestrooi de koffie met een verkruimeld speculaaskoekje

Milky Woensdag

De week is in de helft en dan doen wij van latte. Half melk, half koffie en met een vleugje jasmijn.

Stap 1: giet een bodempje jasmijnsiroop in je koffietas

Stap 2: voeg warme melk toe en roer zachtjes

Stap 3: voeg een klassieke koffie toe

Stap 4: werk af met een laagje melkschuim

Cool down Donderdag

Het is donderdag en we tellen stiekem af naar het weekend. Let the cooling down begin en drink je koffie vandaag ijs en ijskoud.

Stap 1: doe koffie en gesuikerde, gecondenseerde melk in een cocktailshaker

Stap 2: zet de shaker in de koelkast tot de koffie gekoeld is

Stap 3: doe een drietal ijsblokjes in een glas en giet er de gekoelde koffie over

Stap 4: voeg eventueel nog wat vloeibare vanille toe

Olà! Vrijdag

Friyay. Stop de werkdag om 16u en voeg wat extra pit toe aan je coffeebreak (en met pit bedoelen we alcohol). Olà voor deze café Mexicano.

Stap 1: doe 20ml Kahlua + 10ml brandy + 1theelepel chocoladesiroop + een vleugje kaneel in een koffietas

Stap 2: vul de tas verder op met koffie en roer!

Stap 3: werk af met slagroom

Nog meer verrassende koffierecepten vind je op www.nespresso.com