Guiltfree pleasure: niks ongezond aan deze exotische visburger (met zoete aardappelchips!)

06 februari 2020

12u00 0 Nina kookt Denk je bij een burger aan een vettige caloriebom? Think again: deze verse visburger is honderd procent voedzaam. En met het frisse avocadosausje, de kruidige salsa en zelfgemaakte zoete aardappelchips erbij: ook honderd procent verwennerij.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 kabeljauwburgers

4 tijgerpistolets

1 komkommer

1 rode paprika

1 avocado

sap van 1 limoen

1 rode ui

1 chilipeper

1 sjalot, grof gehakt

bosje koriander

bosje peterselie

2 zoete aardappelen

40 g pijnboompitten

2 el azijn

1 tl mosterd

olijfolie

fleur de sel

peper en zout

Zo maak je het :

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Was de zoete aardappelen en snij in dunne plakjes. Leg de plakjes op een met bakpapier beklede bakplaat zonder ze te overlappen. Bedruppel met olijfolie en kruid met peper en fleur de sel. Zet ze 20 minuten in de oven. Keer ze halverwege om.

2. Snij de komkommer, rode paprika en avocado in kleine blokjes. Snipper de rode ui en chilipeper fijn. Hak de koriander fijn.

Meng de groenten met de avocado, rode ui, chilipeper en de helft van de koriander. Breng op smaak met het limoensap, peper en zout. Schenk er wat olijfolie bij. Zet de salsa koel.

3. Doe voor de salsa verde de resterende koriander, peterselie, sjalot, pijnboompitten, azijn, mosterd en een scheutje olijfolie in een blender en mix glad. Kruid met peper en zout. Bak de burgers in olijfolie goudbruin en gaar.

4. Snij de tijgerpistolets open en beleg met een visburger. Schep er een flinke eetlepel van de salsa op en werk af met een toef salsa verde. Sluit de hamburgers en serveer met de resterende salsa en de zoete aardappelschips.

