Griekse, IJslandse, Turkse: welke yoghurtsoorten zijn de gezondste? Jente Hautekeete en Eva Van Driessche

04 mei 2018

08u02 4 Nina kookt IJslandse, Griekse, Turkse, mager, zonder suiker, zonder stukjes, met soja...weet jij nog wat je wederhelft bedoelt als er 'yoghurt' op het boodschappenlijstje staat? En welke soorten zijn nu het gezondste? Diëtiste Julie Bernaerts geeft uitleg.

Ja, yoghurt maakt deel uit van een gezonde voeding

Yoghurt is een makkelijke bron van eiwitten, deze eiwitten zijn noodzakelijk voor je lichaam. Eiwit is een opbouwende stof, nodig voor spieropbouw, spierbehoud en eventuele wondheling. Simpel en belangrijk weetje: hoe minder vet de yoghurt bevat, hoe meer eiwitten erin zitten. Dat is dus ook wat nieuwe reclames beweren. Volgens Bernaerts is yoghurt een gezond tussendoortje of interessant als nagerecht voor wie nog een hongertje heeft na de maaltijd.

Naast eiwitten zijn vitaminen zoals B2, B12 en mineralen zoals calcium, magnesium en zink andere belangrijke componenten in yoghurt. “Het mineraal calcium, kalk, geeft stevigheid aan het skelet en gebit. Ook is calcium nodig voor het goed functioneren van de spieren en voor het geleiden van prikkels naar de zenuwen. Calcium is verder onder andere betrokken bij de bloedstolling, de celgroei en de hormoonstofwisseling. Daarnaast draagt het bij aan de energievoorziening van onze lichaamscellen” legt Bernaerts uit.

Volgens de voedingsdriehoek– die eind vorig jaar nog een nieuw jasje kreeg - behoren zowel magere als volle yoghurt, kwarken en platte kazen binnen de gezonde voeding. “Hoeveel je er dagelijks mag eten is moeilijk te zeggen, daar is meer wetenschappelijk onderzoek voor nodig”, zegt Bernaerts.

Leer je potjes lezen

Voor zij die op hun gewicht letten raadt Bernaerts een specifiek type yoghurt aan. “Magere 0% fruityoghurt met zoetstof is het laagst in calorieën, nog beter is om zelf vers fruit toe te voegen aan magere natuuryoghurt”.

Volle yoghurt is dan weer goed voor kinderen in de groei of voor mensen met een verhoogde energiebehoefte zoals mensen die een kankerbehandeling ondergaan.

Sojaproducten zijn prima voor wie veganistisch leeft of een koemelkallergie heeft. Het is wel nuttig om de verpakking even te checken en te kijken of er ook calcium en vitamine B2 en B12 is toegevoegd. Let ook op met de zoete smaakjes want hier zit vaak behoorlijk wat suiker in, wat het niet zo'n gezond tussendoortje maakt.

Er komen steeds nieuwe varianten zoals Griekse, IJslandse, Turkse yoghurt op de markt. "Het ene is niet beter dan het andere." zegt Bernaerts " Kies volgens je eigen smaak. Maar het zijn vooral commerciële boodschappen om de verkoop te stimuleren”. Zo smaakt een Griekse yoghurt wat romiger, een Turkse wat friszurig en de nieuwe IJslandse Skyr lijkt van textuur meer op kwark en geeft een stevig tussendoortje. Je kan dus op culinaire voorkeur kiezen, maar het is niet zo dat je van ene veel gezonder dan van de andere wordt.

“Als je goed wil kiezen moet je vooral kijken naar vet, eiwit en suikertoevoeging.” zegt Bernaerts. Zo zit er in magere yoghurt vaak veel suiker, waardoor het niet meteen de meest lijnvriendelijke optie is. Ook voor kinderen kan je eigenlijk nog het beste zelf aan de slag gaan met normale pure yoghurt en dan fruit toevoegen voor de smaak. Zo heb je zelf onder controle hoeveel suiker er in zit.



Met cholesterol verlagende zuivelproducten, spierversterkende yoghurtjes en merken die beter zouden zijn voor de darmflora moet je uitkijken. Dat zijn loze beloftes: “Het is niet altijd een beter product, al wordt dat beweerd in de reclame. Vergelijk het met shampoos die ze met vitamines verrijken bijvoorbeeld. Vitamines ga je niet via je haar opnemen.” Gebruik ze met gezond verstand als tussendoortje.