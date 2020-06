Lekker van bij ons Gesponsorde inhoud Grappen en grillen: met deze vijf BBQ-gerechten scoor jij bij jouw framily!



Aangeboden door Lekker van bij ons

24 juni 2020

12u00 0

Nu de sociale bubbels groter worden, halen we graag onze BBQ’s boven. Met deze vijf uiteenlopende BBQ-gerechten wakker jij in no time de gezellige sfeer aan bij jouw framily. En met een sappige, maar subtiele woordspeling erbij smaken jouw grillgerechten eens zo goed!

Verzilver je originaliteit met papillot van biefstuk en patatjes

Wil je verrassend uit de hoek komen? Ruil die klassieke papillot op de BBQ eens in voor eentje met biefstuk, aardpeer, patatjes, tijm en gemarineerde champignonspiesjes. Met zo’n op en top Belgische biefstukpapillot pak jij zonder moeite al jouw vrienden- en familieleden in! Succes verzilverd en verzekerd.

Foodie op de lappen: Kalfslapje met gedroogde ham, mozzarella en salie

Jeukt het al maanden om nog eens die kookschort aan te trekken en vrienden en familie versteld te doen staan? Geef er dan een lap op met deze o zo lekkere kalfslapjes met gedroogde ham, mozzarella en salie. Enkele geroosterde kerstomaatjes en een beetgare pasta pesto erbij en je gasten zijn klaar om de duimen en vingers af te likken.

Opsteker: Runderspiesjes met knolselder en komkommersambal.

Ben je nog niet zeker of jouw vakantieplannen kunnen doorgaan? Breng het buitenland naar je thuis door het juiste gerecht klaar te maken op je BBQ. Wat dacht je van pittige runderspiesjes – oftewel Griekse ‘kofta’ met heerlijk rundvlees van bij ons – met knolselder en komkommersambal? Smaakmakers zoals komijn, koriander en cayennepeper zetten dat klassiek rundergehakt in vuur en vlam. Dop de spiesjes in een frisse yoghurtdressing en ervaar in één hap een pijlsnelle mentale opsteker tijdens jouw staycation!

Losgehen met gegrilde côte à l’os

BBQ’en staat synoniem aan het sissende geluid van een stuk vlees op de grill. Niets zo bevredigend als genieten van het weer, elkaar en een lekker stukje vlees van bij ons. Een indrukwekkende côte à l’os om te delen is altijd een winner-dinner! Inwrijven met olijfolie, kort grillen aan beide kanten, wat gegrilde groenten erbij en jij zit zo genietend van een heerlijk stukje mals vlees in jouw bubbel.

Byebye worst case scenario: tijdwinst met bloemkoolgratin en worst in baconjasje

Stel, je hebt last minute BBQ-plannen. Maar je hebt geen zin, noch tijd om verschillende salades in elkaar te boksen om je volk te ontvangen. Relax en laat een simpele bloemkoolpuree in de oven gratineren. Rol enkele kalfsworstjes in een sneetje spek, zwier ze op de BBQ en you’re on a roll! Het zal je vrienden en familie worst wezen dat je niet uren in de keuken stond wanneer ze smikkelen van een bordje hartverwarmende comfort food naast een knisperende vuurkorf.