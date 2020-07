Elke dag vers Gesponsorde inhoud Graag wat meer pit? Deze Aziatische hapjes zetten je in vuur en vlam Aangeboden door Lidl

27 juli 2020

12u00 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Nina kookt Ben je de klassieke bruschetta’s en tomaat-mozarellaspiesjes beu? Ga eens de Aziatische toer op tijdens de apero. Gemarineerde kippensatés en paksoisoepjes vragen maar ietsiepietsie meer werk, maar hebben véél meer ballen.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

Voor de spiesjes:

500 g kippenblokjes

1 teentje knoflook

1 chilipeper

2 lente-ui, in ringen

2 cm gember, geraspt

bosje koriander

sap van 1 limoen

2 tl bruine suiker

200 ml kippenbouillon (200 ml heet water + 1/3de kippenbouillonblokje)

20 g pindanoten, fijngehakt

olijfolie

peper en zout



Voor het soepje:

1 teentje knoflook

2 cm gember, geraspt

1 paksoi

300 g wortelen

1 el currypoeder

700 ml groentebouillon

200 ml kokosmelk

8 black tigers, gepeld, schoongemaakt

Zo maak je het:

Kippenspiesjes

Hak de chilipeper fijn. Pers de look. Hak de helft van de koriander fijn. Maak een marinade met de warme bouillon, limoensap, gember, gehakte koriander, bruine suiker, chilipeper en look. Kruid met peper en zout en meng goed onder elkaar tot de suiker is opgelost. Schep hier de kippenblokjes onder, dek af en zet minstens 30 minuten in de koelkast.

Rijg de kippenblokjes aan spiesjes en bak ze in olijfolie goudbruin en gaar. Leg ze op een schaal en werk af met de resterende koriander, lente-ui en de fijngehakte pindanoten.

Paksoisoepje

Schil de wortelen en snij ze in plakjes. Snij de witte stengels van de paksoi in reepjes. Bewaar de groene bladeren.

Fruit de geperste look met de gember in wat olijfolie. Voeg de wortelplakjes, paksoi en currypoeder toe en roerbak 2 minuten. Schenk er de bouillon en de kokosmelk bij en breng aan de kook. Laat 15 minuten op een zacht vuur sudderen. Snij de paksoibladeren in reepjes en voeg toe aan de soep. Voeg ook de black tigers toe en laat de soep nog 3 minuten verder sudderen. Proef en breng eventueel verder op smaak met peper en zout. Schenk de soep in kommetjes en serveer meteen.

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!