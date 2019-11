Philips Airfryer Gesponsorde inhoud Gezonde kroketjes, bestaan die wel? Aangeboden door Philips

15 november 2019

09u00 0

Bij de meeste mensen gaat er een alarmbelletje rinkelen bij de woorden ‘frietjes’ of ‘kroketjes’. Want die zijn vettig, ongezond en echte dikmakers. Toch? Maar dan kennen ze de nieuwe manier van frituren nog niet!

Frituren anno 2019 gebeurt zonder een plens frituurolie, maar met hete lucht die als een wervelwind door de mand van je heteluchtfriteuse (Aifryer) raast. Daardoor wordt vet verwijderd en opgevangen, zodat het na het kokkerellen makkelijk weggegooid kan worden.

Weg vet, welkom smaak!

Maar, horen we je al zeggen, heb je dan nog wel die echte smaak van frietjes of kroketjes? Je voegt dan maar heel weinig olie toe, maar je krijgt wel goudgele knapperige frietjes/kroketjes die smaken naar meer. 100% smaak dus, maar met 90% minder vet.

Om je dagelijkse portie groentjes te verhogen, lekker on trend anno 2019, vervang je de good old potatoe door je lievelingsgroenten. Heerlijk knapperige frietjes maak je bijvoorbeeld van zoete aardappel, pastinaak of courgette. In kroketjes kun je zowat elke groente verwerken, maar... kroketten maken, is dat geen super arbeidsintensief werkje? Niet dus, vooral als je niet eerst een of ander ingewikkeld beslag moet maken of groentjes moet fijnhakken. Gewoon de groenten puur natuur gebruiken, dat is pure tijdwinst. Want geef toe, we hebben het al druk genoeg om ook nog eens urenlang in de keuken te staan.

Op zoek naar inspiratie? Sofie Dumont maakt de lekkerste kroketjes van schorseneren met een overheerlijke dip van geroosterde bloemkool. En het mooiste is dat ze voor het frituren en het roosteren maar één toestel hoeft te gebruiken. Win-win!

Licht, gezond én klaar in een wip: kroketjes voor het hele gezin!

Niet voor niets worden schorseneren ook wel winterasperges genoemd: je ziet ze nu in overvloed. Ken jij alleen de klassieker van schorseneren in witte saus? Hoog tijd voor een culinaire update! Sofie Dumont maakt ze het liefste klaar als kroketjes met een dip van geroosterde bloemkool erbij.

Wat heb je nodig?

(voor 4 personen)

* 500 g schorseneren * Kom met koud water * Sap van 1 citroen

Om te paneren:

* 2 eieren, losgeklopt met snuf zout * bakje met bloem * bakje met paneermeel (chapelure)

Voor de dip:

* 1/2 bloemkool, in roosjes gesneden * 2 el olijfolie

Voor de bereiding:

* 1 Philips Airfryer XXL * peper en zout * 1 tl knoflookpoeder * 200 g verse roomkaas * eventueel scheutje water

Zo maak je het

1. Spoel zoveel mogelijk aarde van de schorseneren.

2. Schil ze grondig tot ze mooi wit zijn. Leg ze in de kom koud water met het citroensap.

3. Snij ze in balkjes van 7 à 8 cm en kook of stoom ze 5 minuten tot ze lichtjes al dente zijn.

4. Droog ze goed af. Wikkel ze eerst in de bloem, dan in de losgeklopte eieren, en als laatste in de chapelure.

5. Bak ze 20 minuten in de Philips Airfryer XXL op 170 °C.

Zo maak je de dip

1. Meng de bloemkoolroosjes met de kruiden en de olie.

2. Rooster ze 20 minuten in de Philips Airfryer XXL op 190 °C.

3. Laat wat afkoelen en cutter de bloemkool en roomkaas tot een gladde dip.

Serveer in kommetje bij de kroketjes.

Wil je weten wat de Philips Airfryer XXL allemaal kan en welke smakelijke en originele gerechten je ermee kan klaarmaken? Surf dan naar Philips.be.