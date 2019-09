Elke dag vers Gesponsorde inhoud Gezonde koekjes bij de lunch? Deze van couscous met avocadodip zijn fenomenaal Aangeboden door Lidl

19 september 2019

12u00 0 Aangeboden door Lidl Het kind in ons maakt een sprongetje als we denken aan koekjes bij de lunch. En de foodie in ons is dolgelukkig met deze kruidige couscouskoekjes: gezond, licht en heerlijk met een avocadohummus on the side.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

250 g couscous

1 kleine rode ui, fijngesnipperd

2 eieren

1 tl currypoeder

1/2 tl paprikapoeder

250 ml groentebouillon (1/2 blokje groentebouillon + 250 ml heet water)

4 el koriander, fijngesneden + extra om af te werken

2 avocado’s

2 teentjes knoflook, geperst

250 g kikkererwten, gespoeld & uitgelekt

1/2 citroen, geperst

2 el pijnboompitten, geroosterd

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Meng de couscous met het currypoeder. Giet er de hete bouillon over, dek af en laat 5 minuten wellen. Roer los met een vork en laat afkoelen.

2. Doe de kikkererwten, het vruchtvlees van de avocado’s, de look, het citroensap en een scheutje olijfolie in een blender en mix glad. Breng op smaak met het paprikapoeder, peper en zout.

3. Schep de rode ui en de koriander onder de couscous. Schep de helft in een blender. Voeg de eieren toe en mix glad. Roer er de rest van de couscous onder, kruid met peper en zout en vorm er koekjes van. Bak ze goudbruin in hete olijfolie. Laat uitlekken op keukenpapier.

4. Schep de hummus op de borden en leg er de koekjes bij. Werk af met de pijnboompitten en extra koriander.

Nog couscous over? Probeer dan deze couscoussalade.

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!