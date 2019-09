Elke dag vers Gesponsorde inhoud Gezonde chocoladekoekjes zonder suiker maar met bakken smaak: dit is het geheim Aangeboden door Lidl

23 september 2019

12u00 0 Nina kookt Halleluja: van deze koekjes mag je zo veel eten als je wil. Geen suiker, wel een beetje honing en veel pompoen (ja, echt) zorgen voor zoetigheid. En de chocolade is de nieuwe ‘Way to Go’-chocolade van Lidl: 100% Fairtrade en 100% traceerbaar. Bye bye schuldgevoel!

Wat heb je nodig? (voor +/- 10 koekjes)

200 g flespompoen (butternut), geschild en in blokjes

80 g bloem

50 g havervlokken

2 tl bakpoeder

1 el zonnebloemolie

4 gedroogde dadels, fijngehakt

1 el honing

40 g pecannoten, grof gehakt

50 g pure chocolade, grof gehakt

Zo maak je het:

1. Kook de blokjes pompoen gaar in kokend water. Giet af en stamp tot een fijne puree. Laat volledig afkoelen.

2. Verwarm de oven voor op 180°C. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Doe alle overige ingrediënten en de pompoenpurree, behalve de noten en de chocolade, in een mengkom en kneed tot een glad deeg. Voeg nog wat havervlokken toe als het deeg nog te nat is.

3. Maak bolletjes van het deeg en leg ze op de bakplaat. Druk een beetje plat. Druk er de noten en chocolade zachtjes in en zet 20 minuten in de oven. Haal de koekjes uit de oven en laat afkoelen.

