Gezond, lekker én je hebt er maar 2 ingrediënten voor nodig: 5 gemakkelijke receptjes om zelf ijs te maken NA

09 augustus 2020

13u56 0 Nina kookt Bloedhete temperaturen en lekkere ijsjes, het is een match made in heaven. Helaas bevatten die lekkernijen vaak veel calorieën en verder weinig goeds voor je gezondheid. Maar wat als het beter kan? Met maar twee ingrediënten kan je namelijk zowel lekkere als gezonde ijsjes maken. Dit zijn onze 5 favoriete recepten!

1. Een frisse frambozencombinatie

Dit heb je nodig:

- 180 g diepgevroren frambozen

- 80 g cashewnoten

- 2 bananen

- eventueel: 2 el vlierbloesemsiroop

Zo maak je het:

Stap 1: Leg de cashewnoten in een kommetje met water en laat 2 uur weken.

Stap 2: Voor een zoete toets kan je er de vlierbloesemsiroop aan toevoegen.

Stap 3: Snijd de bananen in schijfjes en leg ze in de diepvries.

Stap 4: Mix de cashewnoten, 2 eetlepels van het water met vlierbloesemsiroop, de bananen en de frambozen in de blender.

Stap 5: Bewaar in een doosje met deksel en zet minstens 2 uur in de diepvries.

Stap 6: Serveer met verse frambozen.

Tip: Strooi er kokosschilfers over voor een exotische toets.

2. Het makkelijkste ijsje ooit met banaan en pindakaas

Wat heb je nodig? (voor 2 bolletjes)

- 2 rijpe bananen

- 1 eetlepel pindakaas

- eventueel: ahornsiroop

- blender

Zo maak je het:

Stap 1: Snij de banaan de avond van tevoren in stukjes en leg ze een nachtje in de diepvries. Echte zoetebekken kunnen ook altijd nog wat ahornsiroop toevoegen.

Stap 2: Vervolgens gooi je de bananen samen met de pindakaas in de blender (eventueel een klein scheutje melk erbij zodat het wat soepeler verloopt), en zet je de machine aan totdat de banaan een romige ijsstructuur heeft gekregen.

Tip: Zorg dat de banaan goed rijp is, dan smaakt het ijs iets zoeter.

3. Exotisch groene nicecream sorbet

Dit heb je nodig:

- 2 bananen

- een handvol bevroren stukjes mango

- een handvol bevroren stukjes ananas

- een handvol verse spinazie

- eetlepel sojamelk met vanille

Zo maak je het:

Stap 1: Pel de rijpe bananen, snij ze in schijfjes en stop ze daarna in een luchtdichte zak (of doosje) en steek ze in de diepvries tot ze vast zijn geworden. Dat duurt minstens twee uur, maar als je tijd hebt stop je ze het best een nachtje in de diepvriezer.

Stap 2: Doe de bananen in een stevige blender, samen met de bevroren mango, ananas, gewassen (belangrijk!) spinazie en sojamelk. Blend tot je een glad mengsel krijgt, doe in een kommetje en werk naar keuze af met bijvoorbeeld pecannoten of pistachenoten en wat geplette donkere chocolade.

4. Kokos-amandelijs met topping van donkere chocolade

Dit heb je nodig:



- 3 koppen kokosroom

- 1 kop amandelboter

- 1 eetlepel ahornsiroop

Voor de toppings:

- 1 eetlepel cacao nibs

- 1 eetlepel amandelschilfers

- 2 repen donkere chocolade (+70%)

Zo maak je het:

Stap 1: Meng de kokosroom, amandelboter en ahornsiroop in een roestvrij stalen kom met een mixer tot een romig geheel. Plaats de kom in de diepvries en zet je kookwekker om elk half uur het mengsel even flink om te roeren. Op een uur of vier is het klaar.

Stap 2: De toppings kan je zelf creatief verzinnen. Ik roosterde amandelschilfers kort in de pan en smolt twee blokjes pure chocolade. Verdeel het ijs over glaasjes en schenk net voor het serveren de warme chocolade over het ijs. Versier met de amandelschilfers en wat cacao nibs voor een crunchy laagje.

Tip: Vergeet het omroeren niet. Dit is essentieel, anders krijg je ijskristallen in je ijsje en dat is niet smakelijk.

5. Nicecream met Nutella smaak

Dit heb je nodig (voor 4 porties):

- 3 rijpe bananen uit de diepvriezer (moeten minstens twee uur in de diepvries)

- 2 eetlepels hazelnootpasta

- 2 medjoul dadels (zijn vers en helemaal anders dan gedroogde dadels, want ze bevatten alleen natuurlijke ingrediënten. Gedroogde dadels zijn vaak gesuikerd. Ze zijn ideaal om desserts mee op natuurlijke wijze te zoeten.)

- 1,5 eetlepel cacaopoeder

Zo maak je het:

Stap 1: Doe alle ingrediënten in de foodprocessor (vergeet niet om de pitten uit de dadels te halen). Een foodprocessor met zware motor, grote kom en speciale ijsblokfunctie heeft maar 5 minuten nodig om heerlijk smeuïg ijs te maken.

Tip: Je kan het ijs beter niet opnieuw invriezen, dan krijg je ijskristallen. Maak beter een portie die je meteen kan opeten.