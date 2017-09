Gezond en goedkoop koken: groentetorentjes met mozzarella Sandra Bekkari

17u58 0 Nina kookt Af en toe eens goed gaan eten op restaurant kan deugd doen, maar daar betaal je helaas wel een prijs voor. Je kan je voedingsuitgaven weer in evenwicht brengen met deze budgettopper. Onze huischef Sandra Bekkari maakt groentetorentjes met mozzarella. Als jij niet rijk bent, kan je eten dat wel nog zijn.

Dit heb je nodig:

- 200 g tomatenblokjes (vers of uit blik)

- 125 g buffelmozzarella, in plakjes

- 4 bamboeprikkers om de torentjes vast te steken (supermarkt)

- 2 el pijnboompitten, geroosterd

- 1 sjalotje, fijngesnipperd

- 1 teentje knoflook, fijngesnipperd

- een halve aubergine

- een halve courgette olijfolie

- rucola

- balsamico

- zwarte peper

- een snuifje zeezout

- Provençaalse kruiden

- verse basilicum, fijngehakt

Zo maak je het:

Stap 1: Fruit het sjalotje en de knoflook in olijfolie en voeg de tomatenblokjes toe. Kruid met peper, zout en Provençaalse kruiden. Laat stoven zonder deksel, zodat het vocht goed verdampt.



Stap 2: Snij de aubergine en courgette in schijfjes van een kleine centimeter en bak 8 à 10 minuten in een pan met flink wat olijfolie. Kruid met zwarte peper en zout.



Stap 3: Verwarm de grill van de oven.



Stap 4: Neem een vuurvaste schotel en maak 4 torentjes van een schijf aubergine, tomaat, wat basilicum, mozzarella, courgette, tomaat, basilicum, en eindig met een klein stukje mozzarella, tomaat en basilicum.



Stap 5: Prik een bamboeprikker (15 cm) in het midden, zodat de torentjes niet uit elkaar vallen.



Stap 6: Zet de torentjes ± 3 minuten onder de grill.



Stap 7: Serveer met de rucola. Voeg er een scheutje olijfolie en balsamico aan toe en werk af met geroosterde pijnboompitten.