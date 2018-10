Gents restaurant serveert maaltijden op je smartphone Liesbeth De Corte

12 oktober 2018

15u05 0 Nina kookt Een smartphone aan tafel? We vinden het allemaal bloedirritant, maar kunnen het tegelijkertijd niet laten om het toestel een heel etentje lang te negeren. Het Gentse restaurant Cochon De Luxe wil je afhelpen van die digitale verslaving door eten op je telefoon te serveren in plaats van op een bord.

Maar liefst 1 op de 5 smartphonegebruikers kan het niet laten om de telefoon boven te halen als hij of zij in gezelschap aan tafel zit. Dat blijkt uit een onderzoek van watermerk Bru bij 1.000 Belgen. Kans is groot dat dit gedrag gevolgd wordt door ogen die quasi uit hun oogkassen rollen, want 82% van de ondervraagden vindt dat irritant. Zo'n 38% geeft toe dat ze beter wat minder met hun telefoon bezig zouden zijn.

Om daar iets aan te doen, lanceerde Bru onlangs de campagne BRU TABLE MODE. Een actie die mensen oproept om hun telefoon met het scherm naar beneden op tafel te leggen, zo word je tenminste niet meer afgeleid en geniet je des te meer van het diner.

Samen met chef-kok Tom Van Lysebettens, van het Gentse restaurant Cochon De Luxe, gaat het watermerk nog een stapje verder. Hun nieuwste wapen in de strijd? Het BRU TABLE MODE menu. Een achtgangenmenu die gasten alleen kunnen eten vanop de achterkant van hun smartphone. Concreet wordt je maaltijd geserveerd op een soort doorzichtige snijplank, zodat je niet smost op je smartphone of - nog erger - er met je mes insnijdt.

"Ook in ons restaurant hebben we gemerkt dat meer en meer mensen hun smartphone gebruiken aan tafel. Soms denk ik dat ze de reden vergeten waarom ze op restaurant gaan namelijk: van het eten, de sfeer en het gezelschap genieten", reageert Van Lysebettens. "Met dit menu wilden we de mensen opnieuw doen inzien hoe aangenaam het is om op restaurant even offline te zijn." Hij roept andere restauranthouders dan ook op om deze culinaire stunt te herhalen in hun zaak, zodat mensen bewust minder met hun smartphone bezig zijn tijdens etentjes.