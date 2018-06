Gentenaar David Lebeer is verkozen tot beste Belgische bartender TVM

04 juni 2018

16u32 0 Nina kookt David Lebeer van The Cobbler in Gent, mag zich een jaar lang de beste bartender van ons land noemen. Afgelopen weekend won hij in Amsterdam de Belgische finale van de Diageo World Class Bartender of the Year 2018. Ik oktober verdedigt hij ons land in de wereldfinale in Berlijn.

"De overwinning voelt zo surrealistisch, maar super goed,” aldus Lebeer. “Ter voorbereiding op de finale ga ik veel voormalige winnaars proberen te spreken om van hen te leren. Hopelijk kan ik België op de kaart zetten tijdens de finale."

De thema's dit jaar waren 'Wanderlust' mystery box - waarbij de finalisten 2 signature cocktails creëerden die geïnspireerd zijn door het thuisfront alsook door een verre bestemming en 'Signature Serve' - waarbij ze sterk uit de hoek kwamen met een uitzonderlijke cocktail die hen typeert. De 10 finalisten die streden voor de titel kwamen van alle uithoeken van België en er namen ook twee bartenders uit Luxemburg deel.

Perspectief openen

De jury bestond dit jaar uit Lauren Mote (Diageo Reserve’s Global Cocktalian) Rolf Schollaert (cocktail influencial), Nick Bril (chef bij The Jane in Antwerpen), Dennis Tamse (Notel Distillery) en Naushad Rahamat (Belgische Diageo World Class Bartender of the Year 2017).

“Door mijn eigen vooruitgang als chef krijg ik ook steeds meer waardering voor verfijnde en goedgebalanceerde dranken. Zelf zoek ik steeds naar pure, delicate smaakcombinaties. Door te jureren voor World Class opent dit ook mijn perspectief”, vertelt Nick Bril.

Op 8 oktober zal David tijdens de Bar Covent Berlin meestrijden met 50 bartenders van over de hele wereld voor de titel van World Class Bartender of the Year 2018 Worldwide.