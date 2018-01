Genieten maar! Ontbijten met pannenkoeken kan ook zo Candice Schippers

26 januari 2018

08u21 0 Nina kookt Begin je vrijdag goed en maak eens pannenkoeken in plaats van een boterham met kaas. Met deze 5 originele receptjes maak je indruk en ze zijn nog eens makkelijk (en soms) gezond.

Avocado pannenkoekjes

Ingrediënten voor 8 pannenkoeken:

- 1 citroen

- 250g zachte avocadostukjes

- 1tl gemberpoeder

- ¼tl zout

- 4 eieren

- 2el kokosolie

- 25g hazelnoten

- 2el ahornsiroop

Benodigdheden:

- Staafmixer

Bereiding:

- Rasp de gele schil van de citroen. Doe de avocadostukjes, 1 tl citroenrasp, het gemberpoeder, zout en de eieren in een hoge kom. Pureer met de staafmixer tot een glad mengsel.

- Verhit de helft van de olie in een koekenpan met anti-aanbaklaag en bak 4 pannenkoekjes van ca. 8 cm doorsnee. Leg op een bord en dek af met aluminiumfolie. Herhaal met de rest van de olie en de rest van het beslag. Hak de noten grof. Bestrooi de pannenkoekjes met de noten en besprenkel met de ahornsiroop.

Bron: Allerhande

Rood fruit pannenkoekentaart

Ingrediënten voor 4 personen:

- 100g boter

- 400g bloem

-1el bakpoeder

- 500ml melk

- 2 eieren

- Zonnebloemolie

- 250g aardbeien

- 250g gemengd rood fruit

- 1 bosje basilicum

- 250ml Griekse yoghurt

- 2el honing

Bereiding:

- Smelt de boter. Maak een beslag van de bloem, bakpoeder, melk, eieren, een snufje zout en boter. Verhit olie in een pan, schep er een laagje beslag in en bak tot de bovenkant droog is. Draai de pannenkoek om en bak hem gaar. Herhaal dit tot het beslag op is.

- Snijd het fruit in gelijke stukken. Pluk en snijd de basilicum in reepjes. Houd een gedeelte van het fruit achter voor de garnering. Meng de Griekse yoghurt met de honing, het overige fruit en de basilicum.

- Bestrijk de pannenkoeken, op één na, met de yoghurt en stapel ze op elkaar. Leg de niet besmeerde pannenkoek bovenop. Verdeel het achtergehouden rode fruit op de bovenste pannenkoek.

Bron: 24Kitchen

Regenboogpannenkoeken

Ingrediënten voor 12 pannenkoeken:

- 270g boekweitmeel

- 450ml melk

- 3 eieren1

- ½el olijfolie

- 1 snufje zout

- 50ml vers groentesap spinazie en komkommer

- 50ml bietensap

- 50ml wortelsap

- 6el kokosolie

- 4el honing (of ahornsiroop)

- 250 g gemengde rode vruchten (aardbei, bramen, framboos)

Bereiding:

- Meng het boekweitmeel met de melk, eieren, olijfolie en het zout en verdeel over 3 kommen. Voeg aan elke kom één soort groentesap toe.

- Verhit 1⁄2 el kokosolie in een koekenpan en bak op laag vuur een pannenkoek. Laat ze niet te bruin worden, anders zie je de regenboogkleuren niet meer. Herhaal tot je in totaal 12 pannenkoeken hebt. Houd ze eventueel warm in de oven (100 °C).

- Besprenkel de pannenkoeken met honing of ahornsiroop en garneer met de vruchten.

Bron: Allerhande

Gember-kokospannenkoeken met banaan

Ingrediënten voor 4 personen:

- 4 eieren

- 1tl gekonfijte gember

- 150g volkorenmeel

- 7g bakpoeder

- 75g kokosrasp

- 2el gembersiroop

- 1 snufje zout

- 500g ricotta

- 300ml melk

- Zonnebloemolie

- 2 bananen

Bereiding:

- Splits de eieren en klop de eiwitten stijf. Snijd de gembernootjes fijn.

- Meng in een kom het volkorenmeel met het bakpoeder, kokosrasp, gember en het zout. Meng in een andere kom de eidooiers met de ricotta, gembersiroop en de melk.

- Meng het natte mengsel met een garde door het droge mengsel en spatel de eiwitten erdoor. Verhit een scheutje olie in een pan en bak kleine pannenkoeken van het beslag.

- Snijd de bananen in dunne plakken. Verdeel de pannenkoekjes over borden en beleg met de plakjes banaan.

Bron: 24Kitchen

Ci­troen­pan­nen­koek­jes

Ingrediënten voor 4 personen:

- 400g pannenkoekenmix

- 2 eieren

- 800ml melk

- ½ citroen (geraspt en uitgeperst)

- 25g roomboter

Bereiding:

- Bereid de pannenkoekenmix volgens de aanwijzing op de verpakking met de eieren en melk. Roer er het sap en de geraspte schil van een halve citroen doorheen. Smelt de roomboter (in de magnetron), kwast er een kleine antiaanbakpan mee in en zet die op middelhoog vuur.

- Gebruik telkens een halve soeplepel beslag om 1 pannenkoekje te bakken. Om de baktijd te verkorten, kun je twee pannen tegelijk gebruiken.

Tip: Lekker met vanillesuiker! Maal in de keukenmachine 2 vanillestokjes fijn met 1 kilo kristalsuiker en bewaar dit in een afgesloten pot. Zo heb je een flinke reservevoorraad.

Bron: Allerhande