Geniale Instagramaccount deelt onze bizarre culinaire goestinkjes, proeft ze en geeft ze scores op tien Stéphanie Verzelen

11 juli 2020

08u52 0 Nina kookt We hebben allemaal wel een culinaire guilty pleasure die anderen de wenkbrauwen doet fronsen. Roomijs met ketchup? Scampi's met chocolade? Op de Instagramaccount Rate My Craving delen mensen hun meest bizarre goestinkjes, waarna die onderworpen worden aan een smaaktest. En kijk: soms blijkt bizar best lekker.

Daarom houden wij dus zo van het internet: niks is er te ongewoon om gevierd te worden. Zelfs extreem vreemde voedselcombinaties niet. Op de Instagramaccount Rate My Craving krijgen ze hun moment in de spotlights. Én een strenge, maar rechtvaardige beoordeling.

Het is het idee van een zekere Ken D. (hij wil anoniem blijven), een achtentwintigjarige Londenaar die in reclame werkt. “Hoe grappig zou het zijn om zulke vreemde goestinkjes op een haute-cuisinewaardige manier te fotograferen, bedacht ik. Dan krijg je zo’n leuk contrast. Het gerecht smaakt misschien afschuwelijk, maar het ziet er wel fantastisch uit”, vertelt hij aan Metro UK.

Roomijs met blauwe kaas? Niet slecht

Hij startte de account in april en vroeg eerst aan vrienden om hem hun vreemde cravings te bezorgen. Maar al gauw groeide de pagina en begonnen ook heel wat volgers hun favoriete vreemde voedselcombinaties in te sturen. Ken test de gerechten allemaal: eerst bereidt hij ze thuis, daarna fotografeert hij ze, dan proeft hij ze en tot slot geeft hij ze een eerlijke score op tien. Extra leuk, want zo ontdek je als volger soms een topcombinatie die je zelf ook wil proberen (en je krijgt ook gewoon honger van de heerlijke plaatjes, quoi).

Heel goed scoorde bijvoorbeeld de tomatensoep met Hula Hoops-chips (een 9 op 10) of de watermeloen met slagroom (ook een 9 op 10). Roomijs met blauwe kaas deed het – verrassend genoeg – niet zo slecht en haalde een 7 op 10. Rauwe champignons met pindakaas (een 1 op 10), augurken met confituur (een 2 op 10) en een gekookt ei met zure kerssnoepjes (een 3 op 10) konden Ken dan weer niet bekoren.

Pop-uprestaurant

“Het minst enthousiast werd ik van het roomijs met ketchup”, vertelt Ken aan Metro UK. “De textuur vond ik persoonlijk onaangenaam. Het toont de individualiteit van mensen wel mooi.” Een populaire combinatie die hij vaak ingestuurd krijgt? Chips met chocolade. “Pringles met melkchocolade, Kit Kats met zoutchips: mensen lijken er echt van te houden.”

Ken heeft trouwens grootse plannen voor de toekomst. Als hij daar ooit de kans toe krijgt, droomt hij van een pop-uprestaurant waar je de vreemde voedselcombinaties kan proeven. “Hoe grappig zou dat zijn?” In tussentijd kan je hem een handje helpen door hem jou bizarre culinaire goestinkje te bezorgen in een berichtje op Instagram.