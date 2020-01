Gemakkelijk en zo klaar: courgetti bolognese van Rani De Coninck

Wie heeft er tijd om uitgebreid in de keuken te staan na een drukke werkdag? En tijd is wat je nodig hebt om gezond en vooral lekker te koken. JOE-presentatrice Rani De Coninck (49) weet uit ervaring hoe moeilijk het is alle ballen hoog te houden. Daarom werkte ze een heus jaarplan uit, compleet met seizoensgebonden producten en recepten. Vandaag laat ze zien hoe je courgetti bolognese klaarmaakt. Meer tips en recepten vind je hier

Het recept voor deze courgetti bolognese haalde Rani bij Sandra Bekkari. “Toen Sandra haar intrede deed op VTM met Open Keuken, stond in de brasserie van Medialaan een van haar klassiekers op het menu, bij wijze van welkom. Ik had deze courgetti geproefd en vond het superlekker én verrassend verzadigend. Tot dan was ik ervan overtuigd dat die slierten courgette maar wat zouden zweven in mijn veeleisende maag, maar dat bleek dus niet het geval – althans toch niet in combinatie met de stevige bolognesesaus.”

Ingrediënten

1 rode ui, fijngehakt

1 teentje knoflook, geperst

olijfolie

200 g runder- of kalfsgehakt

3 wortels, in kleine stukjes

1 kleine, zoete puntpaprika

200 g tomatenblokjes met basilicum

70 g tomatenpuree

2 eetlepels geraspte Parmezaan

Provençaalse kruiden

zwarte peper

2 courgettes

zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C. Stoof de ui en de knoflook aan in olijfolie, maar laat ze niet kleuren. Voeg het gehakt toe en plet en roer voortdurend met een vork. Voeg de stukjes wortel en paprika toe en laat 5 minuten meestoven. Voeg de tomatenblokjes en tomatenpuree toe. Vul het lege blik van de tomatensaus met water, roer de restjes los en voeg toe aan de saus. Kruid met Provençaalse kruiden, zwarte peper en een snuifje zout. Laat 25 minuten pruttelen. Snijd de uiteinden van de courgettes en maak slierten met een spiraalsnijder. Doe de slierten in een ovenschaal. Giet er olijfolie over en kruid met peper en zout. Dek de ovenschaal af en zet 20 minuten in de voorverwarmde oven. Dien op met de saus en werk af met geraspte kaas.

De komende dagen zullen we elke dag een recept uit de ‘Een Goed Plan!’-kookpocket van Rani De Coninck delen in dit dossier.

Je vindt de kookpocket bij Goed Gevoel in de winkel, voor maar 3 euro extra.

Rani De Coninck geeft kooktips om gezond én lekker te koken, juist als je weinig tijd hebt: “Dankzij dit weekplan krijg ik rust in mijn hoofd”

