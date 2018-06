Gek op toast met avocado? De wetenschap heeft er een verklaring voor Liesbeth De Corte

16 juni 2018

12u02

Bron: Well+Good 0 Nina kookt Stel, je gaat brunchen dit weekend. Op het menu staan allerlei lekkere keuzes: van american pancakes met bosbessen tot een spiegelei met spek, ovenverse granola met yoghurt en rode vruchten én toast met avocado. De kans is groot dat jij - net zoals vele andere mensen - voor de triljoenste keer dat laatste bestellen. En daar is een logische verklaring voor.

Blijkbaar kan ons brein maar geen genoeg krijgen van de combinatie van koolhydraten en vet. Dat beweert Dana Small, een onderzoeker aan de universiteit van Yale die 206 vrijwilligers heeft bestudeerd en haar bevindingen heeft neergepend in het vakblad Cell Metabolism.

Small liet alle proefpersonen een uitgebreid menu bekijken. Ze moesten kiezen hoeveel ze zouden uitgeven aan enkele snacks, zoals kaasblokjes (een vette maaltijd), brood of desserts (koolhydraatbommetjes dus) of avocadotoasts of pizza (een combinatie van de twee). Ondertussen nam een MRI-scanner ook foto's van het brein van de deelnemers.

Het is geen verrassing, maar de mensen wilden het meeste geld spenderen aan de combo van koolhydraten en vet. En dat is niet alleen omdat ze misschien meer op hun bord krijgen. Bij het zien van pizza, toast met avocado en gelijkaardige maaltijden, is er plots veel activiteit in het beloningssysteem van de hersenen. Dit verklaart meteen waarom veel mensen een klein food-orgasme krijgen bij het zien van de groene vrucht.

Maar hoe komt het nu dat deze reactie zich afspeelt in onze hersenpan? Daarvoor verwijst Small naar het dieet van onze voorouders. Zij leefden vooral van planten en rauw vlees. In vergelijking zijn we dus rotverwend op het vlak van voeding. "Thuis, op restaurant en in de supermarkt vinden we heel gemakkelijk combinaties van voedingsstoffen die vroeger niet mogelijk waren", reageert de wetenschapster. Daarom is ons brein nog steeds in extase als we een pizza, toast met avocado of andere gelijkaardige lekkernijen voorgeschoteld krijgen.