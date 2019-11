Elke dag vers Gesponsorde inhoud Gehaktbrood 2.0: met deze extraatjes erin wordt het echt een smaakbom Aangeboden door Lidl

18 november 2019

12u00 0 Nina kookt Een basic gehaktbrood maak je nog honderd keer lekkerder door extra smaakmakers door het vlees te mengen. Wij gaan voor: oude kaas, spinazie, lente-ui, tomatenpuree en lekker veel look. Resultaat: een culinair hoogstandje!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

800 g runder-varkensgehakt

2 teentjes knoflook, geperst

150 g spinazie, gehakt

4 lente-uitjes, in ringen

800 g bloemige aardappelen, geschild

50 g paneermeel

1 ei

70 g tomatenpuree

50 g oude kaas, geraspt

scheutje melk

1/2 tl nootmuskaat

mosterd

boter

peper en zout

Zo maak je het :

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Meng de spinazie, de look, de lente-ui, het ei, de tomatenpuree, de kaas en het paneermeel onder het gehakt. Kruid met peper en zout.

2. Doe het gehakt in een beboterde cakevorm. Druk goed aan zodat er geen lucht in zit. Zet 45 minuten in de oven.

3. Kook de aardappelen gaar. Giet ze af en stamp, met een scheutje melk en een klont boter tot puree. Kruid met het nootmuskaat, peper en zout.

4. Haal het gehaktbroodje uit de vorm en snijd in plakjes. Verdeel de puree over de borden en leg er telkens 2 plakjes van het gehakt bij. Serveer met wat mosterd.

