Gegrilde maiskolven en ovengedroogde tomatensaus: de nazomer op je bord met deze zongerijpte gerechten Geertrui Mayeur

20 september 2020

16u13

Bron: NINA 0 Nina kookt De zomer mag dan op z’n einde lopen, in de keuken genieten we nog volop van heerlijke zongerijpte groenten. Van venkelsoep tot zoete suikermaïs, het is smullen geblazen!

1. TOMATEN

Penne met homemade ovengedroogde tomatensaus en kippenballetjes

Kooktijd: 50 min + 4 à 5u drogen

Voor 4 personen

Ingrediënten

• 800 g kleine trostomaten

• 6 takjes tijm

• 4 takjes rozemarijn

• 2 el verse tijmblaadjes

• 4 tenen knoflook

• 1 tl suiker

• 400 g penne

• 1 ui, gesnipperd

• 3 teentjes knoflook

• 300 g zongedroogde tomaten

• 300 ml kippenbouillon

• peper en zout

•400 g kippengehakt

• ½ geklutst eitje

• 3 el paneermeel

• 2 el fijngehakte peterselie

• 2 el geraspte Parmezaanse kaas

• olijfolie

• 70 g rucola

• 1 chilipeper, in ringen

Zo ga je tewerk

Verwarm de oven voor op 100 °C. Snij de tomaten door en leg ze met de snijkant naar boven op een met bakpapier beklede bakplaat. Rits de blaadjes van 4 takjes tijm en snij de naaldjes van 2 takjes rozemarijn klein. Kruid de tomaatjes royaal met peper en zout en strooi er de tijmblaadjes en de rozemarijn over. Pers er de lookteentjes boven uit. Strooi de suiker over de tomaatjes en bedruppel ze met olijfolie. Zet de tomaten 4 à 5 uur in de oven. Laat ze daarna afkoelen. Doe de resterende takjes tijm en rozemarijn in twee schone bokalen, schep er de tomaatjes in en schenk er olijfolie bij totdat de tomaatjes helemaal onder staan.

Kook de pasta gaar in licht gezouten water. Stoof voor de saus de ui, de geperste look, tijm en de zongedroogde tomaten in een scheutje olijfolie 5 minuten. Giet er de bouillon bij en laat kort doorkoken. Kruid met peper en zout en mix glad.

Meng het gehakt met het eitje, paneermeel, peterselie en Parmezaanse kaas, kruid met peper en zout en vorm er kleine balletjes van. Bak ze in olijfolie goudbruin en gaar. Giet de pasta af en meng, samen met wat van het kookvocht onder de saus.

Verdeel de pasta over de borden. Leg er telkens 5 à 6 balletjes op en werk af met de rucola, chilipeper en nog wat extra geraspte Parmezaanse kaas.

TIP: Hoe langer je ze in de oven laat, hoe droger de tomaatjes worden. In olijfolie, in een goed afgesloten bokaal kun je de tomaatjes weken bewaren.

2. VENKEL

Venkelsoep met appel en gerookte zalm

Kooktijd: 35 min

Voor 4 personen

Ingrediënten

• 1 zoete ui

• 2 stengels prei

• 2 venkelknollen

• 1 appel

• olijfolie

• 2 el currypoeder

• 1 el venkelzaad

• bosje tijm

• 1,2 l groentebouillon

• 150 g gerookte zalm, in reepjes

• peper en zout

• stokbrood

Zo ga je tewerk

Snipper de zoete ui. Snij de prei in ringen en snij de venkelknollen in repen. Bewaar wat van het loof. Schil de appel en snij in blokjes.

Bak de zoete ui met de prei 2 minuten in olijfolie. Voeg de venkel, de appel, venkelzaad en currypoeder toe en bak nog 5 minuten verder. Rits de blaadjes van de takjes tijm en voeg samen met de bouillon toe. Breng de soep aan de kook en laat 15 minuten op een zacht vuur garen.

Mix de soep glad. Giet ze in kommen of borden en werk af met enkele reepjes gerookte zalm, extra takjes tijm en het venkelloof. Kruid met peper en serveer met wat stokbrood.

TIP: Ook lekker met een lepel zure room!

3. SUIKERMAÏS

Pittig gegrilde maïskolven met kruidenboter en een slaatje van spek en feta

Kooktijd: 40 min

Voor 4 personen

Ingrediënten

• 4 maïskolven

• 3 el roomboter, op kamertemperatuur

• 1 el fijngehakte bieslook

• 1 el fijngehakte peterselie

• 1 el fijngehakte koriander

• sap van ½ limoen

• 1 tl cayennepeper

• 2 el framboosazijn

• 1 tl honing

• 1 tl mosterd

• olijfolie

• pitjes van 1 granaatappel

• 150 g spekblokjes

• 150 g feta

• gemengde salade (veldsla, spinazie, kervel …)

• peper en zout

Zo ga je tewerk

Kook de maïskolven 10 minuten in licht gezouten water. Giet af en laat goed uitlekken.

Verwarm de ovengrill. Roer de boter los met de verse kruiden, limoensap, cayennepeper en zout. Bestrijk de maïskolven lichtjes met de kruidenboter en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Rooster ze in 10 minuten gaar. Draai ze regelmatig om en bestrijk ze opnieuw met de boter.

Maak een dressing met de azijn, honing, mosterd en een scheutje olijfolie. Kruid met peper en zout. Hussel dit, samen met de granaatappelpitjes, onder de salade. Bak de spekblokjes krokant in een droge koekenpan en strooi over de salade. Brokkel er de feta over en serveer bij de maïskolven.

TIP: Hou je wel van pittig? Bestrooi de maïs dan met wat extra cayennepeper.