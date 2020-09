Elke dag vers Gesponsorde inhoud Geen zin in boterhammen? Deze broccolisandwich met kip is de next level lunch

Aangeboden door Lidl

03 september 2020

12u00 0

Brood bakken is hip. Broccolibrood bakken nog veel hipper. Beleg een sneedje met gekruide kippenblokjes en verse salade en je krijgt een broodje om u tegen te zeggen.



Wat heb je nodig voor 4 personen?

1 broccoli

60 g veldsla

bussel radijsjes, in plakjes

2 el fijngehakte peterselie

handvol koriander

2 el fijngehakte bieslook

600 g kippenblokjes

4 eieren

100 g havermout

30 g pitten en zaden

1 el currypoeder

100 g zure room

100 g platte kaas

1 el mosterd

1 el azijn

boter

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Doe de havermout in een blender en mix fijn. Snij de broccoliroosjes en de steel in stukken, doe in delen in een blender en mix fijn.

2. Schep het havermoutmeel onder de broccolirijst. Voeg de eieren, peterselie, bieslook en pitten en zaden toe en meng tot een glad beslag. Breng op smaak met peper en zout.

3. Schep het beslag in een met bakpapier beklede cakevorm en zet 40 minuten in de oven. Laat het brood daarna afkoelen op een rooster.



4. Mix de koriander met de zure room, platte kaas, mosterd en azijn glad. Kruid met peper en zout. Kruid de kippenblokjes met het currypoeder, peper en zout en bak ze goudbruin en gaar in boter.

5. Snij het broccolibrood in sneetjes. Leg telkens 2 sneetjes brood op de borden. Schep er de kippenblokjes op en verdeel er de radijsjes en de veldsla over. Bedruppel met de dressing en sluit met een tweede sneetje brood. Serveer meteen.

