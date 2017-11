Geen zakjes meer: in Carrefour mag je met eigen potjes en doosjes aanschuiven ND

Voortaan kan je met de Tupperwarepot naar Carrefour voor vis, kaas of beleg. Na een proefproject aanvaarden alle vestigingen van Carrefour Hypermarket en Market vanaf nu herbruikbare zakjes en dozen die klanten zelf meebrengen aan de bedieningstogen van de winkels.

Geen vijf verschillende verpakkingen en plastic zakjes meer in Carrefour: vanaf nu kan je aan de beenhouwerij, de visafdeling en de traiteurtoog jouw bestelling in een zelf meegebracht potje laten stoppen. Voorwaarde is wel dat de potjes geschikt zijn om voedsel in te doen. De winkelmedewerker mag weigeren als de voedselveiligheid niet gegarandeerd kan worden, waardoor ze achteraf problemen zouden kunnen krijgen. Ook verschillende vleessoorten, kaas en charcuterie mogen niet in hetzelfde potje. Onder die voorwaarden kreeg Carrefour groen licht van het Federaal Voedselagentschap.

Herbruikbare groenten- en fruitzakjes

Een testproject in één van hun vestigingen in het Waverse Bierges bleek enorm succesvol. Dankzij de grote interesse van klanten en uit duurzaamheidsoverwegingen, besloot de keten daarom om de optie uit te breiden naar alle andere supermarkten. Tegelijkertijd gaat ook sinds deze week een nieuwe test van start. De Hypermarkt Carrefour van Bierges zal stevige herbruikbare textielzakjes aanbieden om groenten en fruit te verpakken. De zakjes zijn wasbaar, stevig genoeg om meermaals te worden gebruikt en de prijsetiketten blijven er goed op plakken. Ze worden aangeboden aan 2,40 euro voor 5 zakjes, of 0,60 euro voor eentje. Een week later zullen deze zakjes nog in vijftien andere testwinkels beschikbaar zijn.

Geen nieuw initiatief

Carrefour mag dan wel één van de eerste bekende grote ketens zijn die verpakkingen wil inperken, bij ons bestaan er al meerdere kleinschalige projecten die de afvalberg op die manier willen verkleinen. Zo is er onder meer de 'zero waste shop' Robuust in Antwerpen, de Gentse winkel Ohne, Prana Bio Bulk in Heusden-Zolder, Donza in Deinze en het Leuvense Content, die producten verkopen zonder (plastic) verpakkingen aan te bieden.