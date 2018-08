Geen tijd om te koken? De do's en don'ts van de microgolfoven Aiko van Hooijdonk

07 augustus 2018

17u18

Bron: AD 0 Nina kookt Een maaltijd opwarmen in de microgolf is zo gebeurd. Een knopje indrukken, een paar minuutjes wachten en je maaltijd is hapklaar. Maar i s het schadelijk voor je gezondheid en hoe gebruik je hem het best? Wij geven antwoord.

Het Voedingscentrum meldt dat uit wetenschappelijk onderzoek naar voren is gekomen dat je met een gerust hart je eten kunt opwarmen in de microgolfoven. De mythe dat er schadelijke stoffen vrijkomen bij het opwarmen, is namelijk een broodje aap. Je eten verwarmen in de microgolf is net zo veilig als het verwarmen in een pan of oven. Toch zijn er bepaalde etenswaren die je er beter niet in kunt klaarmaken.

Het is verstandig om eten met een schil namelijk niet in de microgolf te doen. De schil zorgt er namelijk voor dat de warmte niet kan ontsnappen en hierdoor kan het eten ontploffen. Voorbeelden hiervan zijn eieren en druiven. Ditzelfde probleem kan zich ook voordoen bij potjes en daarom moet je eerst de deksels van de potjes halen voordat je de magnetron aan zet. Het kan dan wel gevaarlijk lijken, maar het opwarmen van eten in een microgolf is in elk geval niet gevaarlijk voor de gezondheid aldus het Voedingscentrum.

Kant-en-klaarmaaltijden

Maar de microgolf wordt toch ook vaak gebruikt voor kant-en-klaarmaaltijden. Ondanks dat een zelf gekookte maaltijd beter is, kan af en toe een kant-en-klaarmaaltijden eten geen kwaad. Toch bevatten deze maaltijden vaak veel zout, weinig groente en vezels en veel verzadigde vetten. Daarom raadt het Voedingscentrum aan om de microgolfoven vooral te gebruiken voor het verwarmen van zelfgemaakte gerechten, waarbij je zelf de hoeveelheid zout, groente en vezels kunt bepalen.