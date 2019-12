Geen idee wat te doen met je overgebleven kruidnoten? 5 simpele ideetjes Sanne Sleutjes

09 december 2019

10u53

Bron: AD 0 Nina kookt De cadeautjes zijn uitgepakt en de Sint is naar huis. Met deze tips hoef je de kruidnoten die je na Sinterklaas over hebt niet weg te gooien.

Gebruik ze als taartbodem. Als je van bakken houdt, kun je de kruidnoten gebruiken als taartbodem van bijvoorbeeld een cheesecake of kwarktaart. Het is heel simpel: vervang gewoon de koeken van het recept door de kruidnoten. Hak ze fijn en meng ze met boter. Om ze fijn te hakken kan je je uitleven met een deegroller of koekenpan. Zo geef je je standaard cheesecake een winters smaakje.

Verwerk ze in een stoofpotje. Je kunt je kruidnoten ook bij het stoofvlees doen. Het klinkt misschien gek, maar er zit een hele logische verklaring achter: in kruidnoten zitten namelijk kruiden die vaak gebruikt worden voor stoofvlees. Bijvoorbeeld kruidnagel, kaneel en kardemom. Door ze bij het stoofvlees te doen, kruid je als het ware je gerecht. Daarnaast werkt het goed als bindmiddel en geeft de suiker uit de nootjes een licht zoete smaak aan je maaltijd.

Stampen op brood. Als je je kruidnoten grof stampt of hakt, kan je ze gebruiken als broodbeleg. Een dikke laag roomboter op brood, bestrooien met kruidnoten en je hebt een heerlijk zoete lunch.

Winterse tiramisu. Als je wat meer kruidnoten overhebt, zou je een grote schaal kruidnotentiramisu kunnen maken. Je vervangt dan gewoon de lange vingers in jouw tiramisurecept door kruidnoten. Om het helemaal winters te maken, zou je zelfs nog wat sinaasappelsap door de mascarpone kunnen doen. Op deze manier zijn kruidnoten zelfs met kerst lekker.

Meenemen naar je werk. Ben jij niet zo’n bak- of kookprinses? Dan kun je ze altijd nog meenemen naar je werk. Waarschijnlijk helpen jouw collega’s je met liefde van je overgebleven snoepgoed af.