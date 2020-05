Geen bloem te vinden in de winkel? Deze alternatieven werken even goed Valerie Wauters

03 mei 2020

16u56 0 Nina kookt Samen met de aankondiging van de lockdown verdwenen spontaan al het toiletpapier en de bloem uit de winkelrekken. En hoewel het toiletpapier al snel weer aangevuld werd, blijkt er in sommige winkels nog steeds een schaarste aan bloem.

Gelukkig bestaan er nog best wat alternatieven om je gebrek aan bloem op te vangen. Eerst en vooral kan je een saus of soep met zowat elke soort bloem binden. Heb je geen vloeiende bloem in huis? Dan doet patisseriebloem, speltbloem of eender welke andere soort de job even goed. Daarnaast kan je een klein beetje van het poeder waarmee je kant-en-klare puree maakt gebruiken om sauzen in te dikken.

Amandelmeel kan dan weer perfect gebruikt worden om gewone bloem te vervangen in zoete gerechten. Vind je geen amandelmeel in de winkel? Dan kan je zelf amandelen malen in blender. Dat gemalen poeder is grover dan gewoon amandelmeel, maar is bijvoorbeeld overheerlijk in brownies.

Een andere bloemige variant is quinoameel, wat je vooral in natuurvoedingswinkels vindt. Dit meel bevat veel eiwitten en heeft een nootachtige smaak. Hiermee is het ideaal voor het maken van bijvoorbeeld een bananenbrood. Weet wel dat dit meel de neiging heeft om af te brokkelen. Het is dus het best om een derde van de hoeveelheid die je nodig hebt te vervangen door amandelmeel, zodat de boel beter aan elkaar plakt.

De laatste variant waarover we het vandaag hebben is havermeel. Om dit zelf te maken kan je eender welke soort havermout in de blender gooien. Haal vervolgens door een zeef om vliesjes en brokjes te verwijderen en je kan met het overgebleven meel aan de slag. Je kan gewone bloem gram voor gram vervangen door havermeel. Let er wel op dat havermeel graag vocht opzuigt, dus dat je wel stevig moet blijven roeren als je het ergens door mengt.