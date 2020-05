Elke dag vers Gesponsorde inhoud Gedroomd vieruurtje voor gemberlovers: zo maak je koekjes én limonade met je favoriete kruid Aangeboden door Lidl

18 mei 2020

12u00 0

Ben je verzot op gember? Dan ben je het met ons eens wanneer we zeggen dat gemberkoekjes plus gemberlimonade hét perfecte lentevieruurtje is. Die pikante frisheid: yum. En klaar in een wip!



Wat heb je nodig? (voor 15 koekjes en 4 limonades)

120 g fijne suiker

30 ml honing

300 g bloem

40 ml water

2 el gembershot

2 tl bakpoeder

snuf nootmuskaat

zout

90 g boter, op kamertemperatuur

Limonade:

80 cl gembershot

80 ml limoensap

2 el honing

enkele takjes tijm

4 dunne plakjes komkommer

600 ml spuitwater met citroensmaak

ijsblokjes

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 160°C. Klop de suiker met de boter glad en romig. Roer er de honing en het water onder. Meng het bakpoeder, nootmuskaat en zout onder de bloem en voeg in delen toe aan het botermengsel. Voeg de gembershot toe en meng alles goed onder elkaar.

2. Leg hoopjes van het mengsel op een met bakpapier beklede bakplaat. Duw de hoopjes een beetje plat en zet 15 minuten in de oven.

3. Meng de gembershot met het limoensap, de honing en het spuitwater. Verdeel over 4 longdrink glazen, vul aan met ijs en werk af met een takje tijm en een plakje komkommer. Serveer de limonade bij de koekjes.



