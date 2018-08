Frans stokbrood mogelijk minder lekker door zoutwet Wilko Voordouw

Bron: AD.nl 1 Nina kookt Fransen eten nog veel te veel zout. Het Franse parlement wil nu met wetgeving komen om de hoeveelheid zout in het eten te verlagen. Dat gaat ver, want zelfs de oer-Franse baguette dreigt daardoor minder lekker te worden.

Is de baguette die we volgend jaar tijdens de vakantie eten nog wel zo lekker als het stokbrood dat we deze zomer bij de boulanger kochten? Als het aan de Loic Prud'homme en de negentien andere leden van de Franse parlementaire commissie zout ligt, krijgt de baguette standaard minder smaak. In plaats van de afgesproken 18 gram zout per kilo meel, zit er nog altijd veel meer zout in het brooddeeg. En dat geldt niet alleen voor brood, maar ook voor ander voedsel in Frankrijk. De parlementaire commissie zout, die de afgelopen maanden studie naar de zoutconsumptie heeft gedaan, wil dat er nu spijkers met koppen worden geslagen. "We moeten snel terug naar de hoeveelheid zout die de WHO als maximum aangeeft. Met 10 tot 12 gram per dag zitten we daar veel te ver boven. ( De Nederlandse overheidsinstelling Voedingscentrum geeft 6 gram als maximum aan, red.) Aangezien de industrie het niet vrijwillig doet, moeten we het maar via de wet regelen.''

"Tijd voor harde maatregelen"

Zijn collega Michèle Crouzet heeft al een idee hoe de industrie op andere gedachten gebracht kan worden: via een zouttaks, een extra belasting op iedere kilo zout die de bakker, de slager of de industrieel in zijn producten verwerkt. Die taks zou vergelijkbaar moeten zijn met de heffing die al op suikerhoudende frisdranken wordt geheven. Daar is overigens veel kritiek op is, omdat er nu veel andere zoetstoffen in de frisdranken worden verwerkt, en dat daarmee de taks wordt omzeild. "Wat in ieder geval niet werkt is vrijwillige vermindering. En dus is het nu echt tijd voor harde maatregelen", aldus Prud'homme.

In het geval van de baguette, waar in 2002 al voor werd afgesproken dat er binnen vijf jaar een maximum zou zijn van 18 gram zout per kilo meel heeft Prud'homme ook al een oplossing: ,,We zijn zestien jaar verder en het doel is nog altijd niet gehaald. Dus ik zeg: de wet aanscherpen. Dwingen. En handhaven. Anders groeit het gezondheidsprobleem in onze samenleving.''

Over enkele dagen maakt de parlementscommissie de aanbevelingen openbaar.