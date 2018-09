Fop je tafelgasten: Ceci n'est pas un steak tartaar Sandra Bekkari

09 september 2018

Nina kookt Jij bent al overtuigd van de lichtere en gezondere keuken, maar je gezelschap hinkt nog achterop? Met deze tips krijg je ze aan boord zonder dat ze ook maar iets in de gaten hebben.

Als het op gezond eten aankomt, is het vaak ons hoofd dat ons dwarsboomt.

Zit je met een sceptisch publiek dat zich afvraagt of die gezonde variant wel even lekker zal zijn? Of dat je neerbliksemt als je vertelt dat er zoete aardappels in de brownies zitten? Mijn advies: vertel niets tot alles op is. Wedden dat ze bijdraaien?

Velen hebben de neiging om toch maar op veilig te spelen als er gasten komen. Ze maken dus die oude, getrouwe klassieker, inclusief klont boter, chips bij het aperitief en een extra romig dessert. Eigenlijk strooi je zo roet in je eigen eten. Want na zo’n zwaar maal moet de vertering op volle toeren draaien, waardoor al je gasten plots een stevige afterdinnerdip hebben. Weg sfeer. Waarom probeer je dus niet eens de lichtere variant van die klassiekers? Verkondig niet met luide trom dat het een gezond dinertje wordt (dan krijg je geheid mopjes over ‘straks nog even langs de frituur’), maar serveer lichte gerechten en kijk wat er gebeurt!

Kinderen leid je om de tuin door groentjes te verstoppen, bijvoorbeeld in een tomaten- of bloemkoolsaus of door er puree mee te maken. Leer kinderen ook de texturen van groenten kennen. Ik schotel Anna altijd meerdere groentesoorten voor per maaltijd. Zo weet ik zeker dat er altijd wel één soort bij zit die ze graag lust. Smaakpapillen hebben wat tijd nodig: hoe vaker je iets proeft, hoe meer kans dat je het zal lusten.

Overtuigde carnivoren schotel je een veggiegerecht voor met champignons of aubergine (voldoende gaar). Met mijn veggietartaar heb ik er al veel gefopt.

