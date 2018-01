Foodstyliste verklapt haar geheimen: zo maak je de perfecte Instagramfoto van je eten SV

Nina kookt Het is eindelijk gelukt: je hebt een kunstige avocadotoast gesneden, of een perfect gepocheerd eitje uit de kookpot getoverd. Proficiat! Maar hoe leg je die heugelijke gebeurtenis nu eigenlijk vast op foto, zodat iedereen naar hartenlust kan liken? Foodstylist Lisa Barber heeft de ultieme tips.

Sushi

* Strijk wat water over de sushi, zo ziet het er verser uit, en zullen de kleuren ook meer spreken.

* Neem je een foto met een spiegelreflex? Richt de flash van je camera niet direct op het eten, maar op het plafond. Op die manier creëer je een soort van 3D-effect.

* Denk na over de compositie: speel met hoeken en verschillende standpunten en handelingen.

Thinkstock

Salade

* Trek niet alleen een foto van je bord, maar gebruik ook andere elementen, zoals een vrolijk servet of een toffe houten lepel.

* Kijk naar de kleuren die in je salade zitten, en zorg dat de andere elementen in de foto daarop afgestemd zijn.

Thinkstock

Burgers

* Hoe hoger de burger, hoe beter die eruit ziet. Stapel enkele verborgen frietjes op elkaar om je burger wat meer volume te geven.

* Strijk een klein beetje olijfolie over het vlees om het er extra sappig te laten uitzien.

* Frommel een handdoek of servet op en stop dat in een beker of schaal, en leg er vervolgens wat frietjes bovenop, zo lijkt het alsof je veel meer frietjes hebt.

Thinkstock

Avocado

* Zonder limoensap wordt avocado snel bruin, vergeet dus zeker niet een paar druppels op je toast te doen.

* Strooi wat zaden en noten over je avocado om meer kleurencontrast te krijgen.

* Gebruik geen flits maar natuurlijk licht. Zo wordt de textuur van je ingrediënten in de verf gezet en krijg je geen rare weerspiegeling.

Thinkstock

Pizza

* Zorg dat je verse kruiden in huis hebt, zoals basilicum. Die zien er veel lekkerder uit dan wanneer ze helemaal verfrommeld uit zo'n plastic bakje komen.

* Zien de blaadjes er een beetje doods uit? Leg ze dan even op een vochtige keukenhanddoek.

* Gesmolten kaas wordt snel terug hard. In dat geval biedt de haardroger de oplossing (je moet er wat voor over hebben).

Thinkstock

3 GOUDEN REGELS:

1. Denk na over de kleuren binnen je foto, en zorg dat die mooi met elkaar matchen, of net contrasteren.

2. Grote rekwisieten zet je best achteraan op de foto, zo creëer je diepte én staat het eten in het midden van de belangstelling.

3. Keukenhanddoeken, tandenstokers en servetten zijn je geheime wapen.