Aubel® Gesponsorde inhoud Foodsharing avant la lettre: de charcuterieschotel Advertorial van Aubel

22 november 2019

09u00 0 Nina kookt Niets gezelligers dan je vrienden en familie tijdens de feestdagen te trakteren op een appetijtelijke reis barstensvol smaak en traditie. Pimp je traditionele charcuterieschotel met een originele selectie aan bijgerechten en laat de ‘ooh’s’ en de ‘mmm’s’ maar komen.

Eten verbindt

We zijn door social media en smartphones altijd en overal met de mensen om ons heen verbonden. En toch zijn we veel minder samen. Eten blijkt het perfecte bindmiddel. Eten verbindt mensen, overal ter wereld. De mooiste momenten beleef je immers samen aan tafel. Kies daarom tijdens de feestdagen voor een charcuterieschotel vol heerlijke smaken. Het is jouw ideale recept voor een lekker gezellige en feestelijke avond met vrienden en familie.

Een smaakpalet vanjewelste

Met de charcuterie en eindejaarsspecialiteiten van het Belgische charcuteriemerk Aubel® verwen je iedere fijnproever. Verrassende patés, kipfilets, boudins, verschillende soorten hammen, salami’s met liefde bereid door de Meester-Charcutiers van Aubel®, volgens authentieke recepten: er is keuze genoeg. Voorzie zo’n 125 tot 150 gram charcuterie per persoon. Een brede selectie aan bijgerechten en broden maakt het geheel helemaal af.

Tip: zoet, zout, zuur, bitter, hartig

Serveer een uitgesproken smaakpalet als bijgerecht bij je charcuterieschotel. Zo wordt zelfs een eenvoudig sneetje ham een culinair hoogtepunt.

Charcuterie met een extraatje? Graag!

→ Voor de durvers

Pompelmoespartjes, hummus, gegrilde courgette, pittige chutneys, salsa verde op basis van basilicum en peterselie, zoete geroosterde rode bietjes, bloemkool met truffelolie

→ Voor wie houdt van traditie

Zilveruitjes, mirabellen, olijven, klassieke vijgen- of veenbessenconfituur, augurken, paprika’s, champignons

Op zoek naar extra feestinspiratie voor een geslaagd eindejaar? Check magazine.myaubel.be