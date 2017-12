Foodies, opgelet: dit worden de voedingstrends voor 2018 Sophie Vereycken

13u21

Bron: WholeFoods 0 Thinkstock Nina kookt Je hebt nog maar net geleerd hoe je de perfecte avocadoroosjes snijdt, en ondertussen is iedereen alweer op een andere (winkel)kar gesprongen. Foodtrends komen en gaan sneller dan dat je de uitspraak van 'acaibes' kan opzoeken. Wie dit keer liever voorbereid is: dit worden alvast dé trends voor volgend jaar.

WholeFoods, dé supermarktketen in Amerika (als je er nog nooit bent langsgeweest: doén, de salad bar alleen al is een belevenis) zette zijn team van inkopers en experts aan het werk, en liet hen dé trends voor komend jaar voorspellen. En hier zijn ze dan:

Bloemen

In 2018 zeggen we het met bloemen. Op ons bord dan toch. Niet als decoratie, maar voor hun smaak. Vooral vlierbloesem zal een plekje op de menu- en drankenkaart veroveren, maar ook hibiscus, lavendel en rozen worden ongetwijfeld populair.

Poeder

Weg met superfoods, binnenkort gaan we massaal voor superpoeders. Zo zou matcha goed zijn voor een energieboost, terwijl kurkuma tal van gezondheidsvoordelen heeft. Zelfs proteïnepoeders, ja die dat bodybuilders wel eens slikken, zouden in onze smoothies, soepjes en baksels belanden.

Paddenstoelen

'Functionele paddenstoelen', zo noemen ze het bij WholeFoods zelf. Ze worden al langer gebruikt in voedingssupplementen, en zouden vanaf volgend jaar ook te vinden zijn in koffie, smoothies en thee. Psst, beautyfans zouden ze ook wel eens in haarverzorging, zeep en andere producten kunnen zien opduiken.

Midden-Oosten

Sushi is zó 2017. In het nieuwe jaar kiezen we voor de keuken van het Midden-Oosten: Perzische, Syrische en Libanese gerechten beloven aan populariteit te winnen. Ook streekingrediënten zoals granaatappel, aubergine, komkommer, peterselie, munt, tahin en gedroogd fruit zullen als zoete broodjes over de toonbank gaan.

Transparantie

Niet echt eetbaar, wél hip. Voedingsmerken zullen steeds meer het verhaal áchter hun producten moeten prijsgeven, aangezien de consument anno 2018 op zoek is naar duurzaamheid, eerlijkheid en kwaliteit.

Vegan

Plantaardige voeding was dit jaar al 'een dingetje', en dat belooft in 2018 niet anders te worden. Dat betekent dat er voor veganisten ook steeds meer opties te vinden zullen zijn. Halleluja.

Chips

Geen paprika (mét ribbels) meer voor ons, maar gezondere alternatieven, zoals gepofte rijst, cassavachips en zeewierchips en of chipjes gemaakt van yamboon, pastinaak of spruitjes.

Taco's

Mexicaans doet het ook volgend jaar nog steeds goed. De klassieke taco is een blijvertje, maar reken ook op ontbijttaco's, desserttaco's en zelfs sushitaco's (hoeven we toch niet helemaal afscheid te nemen van sushi).

W ortels eten

Gedaan met voedselverspilling. Binnenkort eten we àlles op. Ook de wortels en bladeren van je groenten en fruit. Alleen niet vergeten flink te wassen.

Bubbels

Hoe kan het ook anders. Maar niet alleen de fles champagne of cava blijft een knaller van formaat, ook non-alcoholische drankjes met bruis zullen hun weg naar ons glas weten te vinden.