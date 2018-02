Koken voor iedereen Gesponsorde inhoud Food trends: what’s in? What’s out? Aangeboden door Lidl

26 februari 2018

00u00 0 Nina kookt Move over chai latte, sushi rolls en avocado toast. Dit zijn de hipste foodtrends du moment. Nog even de juiste Instagramfilter zoeken en scoren maar.

1. Noon Chai

Thee doet het ook dit jaar prima, zo duiken er in de grootsteden steeds meer theehuizen op. Dit fotogenieke, roze drankje bestaat uit groene thee, aangevuld met kashmiriblaadjes en kruiden zoals steranijs en kardemom. 20 minuten laten trekken terwijl je roert (!) en warme melk en suiker toevoegen. Pimpen met pistachenoten en amandelen. Kruidig, zoet, met een subtiele zouttoets.

2. Poke Bowls

Rauwe vis, rauwe groenten, rijst en sojasaus. Dezelfde ingrediënten als in sushi maar zonder de frustratie van foutloos proberen rolletjes te draaien. De Poke Bowl maakte vorig jaar haar intrede maar scoort pas echt in 2018. Bye bye Japans perfectionisme, hello Hawaiiaanse chillfactor.

3. Vijgen

Verse vijgen duiken steeds vaker op in de instagramfeed van foodlovers en bloggers. De rage is haast vergelijkbaar met die van de avocado enkele jaren terug. Vijgen zijn zoet en gezond en worden vooral gegeten als tussendoortje, op een toast, in je ontbijtbowl of verwerkt in smoothies en salades.

4. Muhammara

Ons Turks brood dippen we dit jaar niet langer in de hummus, maar wel in de Muhammara, een saus afkomstig uit Syrië, op basis van geroosterde paprika’s, walnoten en granaatappelmelasse. Een snufje komijn zorgt voor de nodige umpf, terwijl een eetlepel munt het geheel een frisse touch geeft.

5. Pandan

Pandan is een tropische plant uit Zuidoost-Azië, waarvan de bladeren een zoete en nootachtige smaak afgeven. Pandan wordt ook wel ‘het vanille van het Oosten’ genoemd. Het meest bekende gerecht waarin het wordt gebruikt is de Indonesische pandan chiffon cake: zacht, luchtig en felgroen. Maar de bladeren worden evengoed gebruikt om bijvoorbeeld kip in te wikkelen.

6. Hybrid Food

Hybrid Food is het beste van twee werelden samenbrengen. Zo zijn er bijvoorbeeld de kalettes, een natuurlijke mix van spruitjes en boerenkool met een frisse, zoete en nootachtige smaak. Maar we spotten ook cronuts (croissant + donut), de waffogato (ijscrème + waffel + koffie) en zelfs een crossushi (croissant + sushi).

7. Taco’s

Streetfood blijft in populariteit stijgen. Dit jaar ligt onze focus op Mexico, en meer bepaald op taco’s. Je kan ze eten als ontbijt, gevuld met zalm en avocado of later op de dag met paprika, oesterzwammen en bacon. Er bestaan taco’s met zeewier en zelfs graanvrije varianten. Je vindt ze in elke kleur, met zowat elke vulling en je eet ze uit het handje.

Benieuwd wat voor kok jij bent? Klik hier, vul de test in om erachter te komen welk kookprofiel jij hebt én maak kans op een spiksplinternieuwe droomkeuken op maat.