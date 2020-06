Lekker van bij ons Gesponsorde inhoud Food flashback: nostalgie gerechten van Loïc Aangeboden door Lekker van bij ons

02 juni 2020

19u00 0

Hij is amper 26 lentes jong, maar de liefde voor food en de Belgische keuken heeft tv-chef Loïc Van Impe altijd in de vingers gezeten. Wat at hij als klein manneke het liefst? En wat zette hij als jonge puber voor ’t eerst zelf op tafel? Maak kennis met Loïc avant la lettre én met de kookkunsten van zijn vriendin Ella en haar vader.

Welke gerechten katapulteren jou vanzelf terug naar je kindertijd?

“Als kind wou maar één ding eten: fishsticks met roomspinazie. Dat is tot op vandaag mijn all time favorite. Toen ik in het middelbaar zat en na de examens thuiskwam, maakte ik dat ook vaak zelf klaar. Ik bakte fishsticks, zette mij aan de salontafel en keek naar ’t journaal van één uur, zalig!”

Dus je kookte toen al vaak zelf?

“Toen ik 12 jaar was begon ik veel te koken voor maten. We speelden samen muziek en ik maakte dan het eten, vaak risotto. Nu ja, ik noemde dat risotto, maar eigenlijk was het gekookte rijst met tomatenroomsaus en wat scampi’s. Maar wel heerlijk smeuïg. Als ik nu een tomatenroomsaus proef, denk ik direct terug aan toen.”

Ben je nog steeds diegene die altijd kookt?

Als ik erbij ben, ben ik altijd diegene die kookt. Ik hou ervan om gasten te ontvangen, te pleasen en bijvoorbeeld een goede Belgische klassieker klaar te maken. Wanneer ik bij vrienden ga eten veronderstellen ze vaak dat ik het niet lekker ga vinden – ik eet nochtans alles graag – en dat gevoel voorkom ik liever door ze zelf uit te nodigen.”

En jouw vriendin Ella, kookt zij soms?

“Nooit. We zijn nu 5 jaar samen en ze heeft misschien 20 keer gekookt! (Haha) Het stresseert haar dat ze een uur doet over iets wat ik op 17 minuten op tafel zet. Maar wanneer ik kook zit ze wel vaak bij me in de keuken en dan babbelen we gezellig en geef ik haar een ajuin of twee om te schillen. Wanneer Ella iets klaarmaakt, ‘assembleert’ ze meer dan koken: een beetje sla met feta, olijfolie, … meer niet.”

Komt zij uit een culinair gezin?

“Eigenlijk wel! De papa van Ella, Stephane, kookt supergraag en goed. Hij is geen precieze kok, maar wel super smaakgericht. Hij maakt bijvoorbeeld regelmatig rollade van varkenshaasje. Meestal op z’n Italiaans met kaas, gedroogde ham een witte wijnsausje erbij... Echt overheerlijk! Ik heb laatst een Belgische versie van zijn recept uitgewerkt: een rollade cordon bleu met lekkere kaas van bij ons en een beetje gekookte beenhesp erbij. Geniaal lekker en een voltreffer om op tafel te zetten als er bezoek over de vloer komt.”

Hmm, hoe maak je dat precies klaar?

“Ik snijd het varkenshaasje open tot een zo dun mogelijke lap vlees. Dan smeer ik het in met graanmosterd en leg er Belgische kaas en beenhesp op, daardoor blijft het vlees vanbinnen ook supersappig. Daarna rol ik ’t op tot een langwerpige stronk, daarvoor leent ‘t varkenshaasje zich perfect natuurlijk! Dan nog paneren en bakken – een krokant jasje errond vindt iedereen lekker – en bingo!”

Klinkt heerlijk! Heeft jouw schoonvader of Ella die versie al geproefd?

“Nog niet, want ik heb het nog maar net klaargemaakt voor ‘Zot van koken’. Mijn schoonvader is ook best eigenwijs. Hij zou het sowieso heel lekker vinden, maar de kans is groot dat hij toch trouw blijft aan zijn eigen versie van varkenshaasje, haha!”

Zin om te koken? Ontdek hier Loïc zijn op en top Belgische rollade recept!

INGREDIËNTEN

1 varkenshaasje van 500 g

2 sneetjes beenhesp

2 sneetjes Brugge Jong kaas

1 ei

Bloem

Panko

Graanmosterd

2 Sjalotjes

1 bussel jonge wortelen met loof

500 g diepvrieserwten

¼ kropsla

Tijm

Laurier

Witte wijnazijn

500 gr vastkokende aardappelen

Boter

Peper en zout

ZO MAAK JE HET KLAAR

1. Snijd het varkenshaasje open tot een zo dun mogelijk lap vlees. Kruid de binnenkant met peper, zout en smeer in met een dun laagje graanmosterd. Beleg met hesp en kaas en rol strak op. Pak in vershoudolie in en bewaar even in de koelkast. Dit zorgt ervoor dat het later iets beter zal samenhouden.

2. Verwarm de oven voor op 180°C. Schil, spoel en kook de aardappelen gaar in gezouten water.

3. Paneer het vlees à l’anglaise. Eerst door de bloem, dan door het ei en vervolgens door de panko. Verwarm een antikleefpan op hoog vuur en smelt een dikke klont boter. Bak de cordon bleu krokant in de boter aan alle kanten.

4. Snipper een sjalot fijn, schraap de wortelen schoon, houd een beetje proper wortelloof bij en pluk enkele blaadjes kropsla.

5. Haal de cordon bleu uit de pan en gaar in een ovenschotel verder in de oven gedurende een tiental minuten.

6. Stoof een kleine sjalot, tijm en laurier in de overblijvende boter en aanbaksels.

7. Breng een kleine gesnipperde sjalot op smaak met een koffielepel graanmosterd, enkele druppels witte wijnazijn, peper, zout en gesnipperd wortelloof.

8. Voeg de wortelen, erwten en kropsla toe aan de pan en blus met een bodempje water. Laat kort opkoken tot de erwtjes en wortelen gaar zijn.

9. Haal de cordon bleu uit de oven en laat enkele minuten rusten voor het snijden. Giet ondertussen de gekookte aardappelen af.

10. Snijd de cordon bleu in plakjes met een vlijmscherp met en serveer met erwtjes en wortelen, een gekookt patatje en wat frisse mosterdvinaigrette.